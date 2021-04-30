خبر في الجول - استقالة مدرب سلة الأهلي

علم FilGoal.com أن أشرف توفيق استقال من تدريب فريق كرة السلة في الأهلي.

وجاء ذلك بعد خسارة الفريق لنهائي كأس مصر أمام الاتحاد بنتيجة 78-76 يوم الخميس.

وسيبحث الأهلي عن مدرب جديد مستغلا توقف البطولات المحلية في الوقت الراهن.

وتوقفت المسابقات المحلية بسبب مشاركة الزمالك في بطولة إفريقيا للأندية التي ترعاها NBA.

وستستأنف بدوري السوبر الذي يلعب فيه الأهلي مع الزمالك والاتحاد والجزيرة.