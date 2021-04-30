خبر في الجول - استقالة مدرب سلة الأهلي

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 17:11

كتب : FilGoal

أشرف توفيق - المدير الفني لرجال سلة الأهلي

علم FilGoal.com أن أشرف توفيق استقال من تدريب فريق كرة السلة في الأهلي.

وجاء ذلك بعد خسارة الفريق لنهائي كأس مصر أمام الاتحاد بنتيجة 78-76 يوم الخميس.

وسيبحث الأهلي عن مدرب جديد مستغلا توقف البطولات المحلية في الوقت الراهن.

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وتوقفت المسابقات المحلية بسبب مشاركة الزمالك في بطولة إفريقيا للأندية التي ترعاها NBA.

وستستأنف بدوري السوبر الذي يلعب فيه الأهلي مع الزمالك والاتحاد والجزيرة.

الأهلي أشرف توفيق
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