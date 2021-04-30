مدرب فيلا: إصابة تريزيجيه عادة تحتاج 9 أشهر للتعافي

قال دين سميث مدرب أستون فيلا إن الإصابة التي تعرض لها لاعبه محمود حسن "تريزيجيه" تحتاج 9 أشهر للتعافي.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا

وأصيب لاعب مصر بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في 10 إبريل الماضي وسيغيب مبدئيا 6 أشهر.

وأوضح سميث في تصريحات صحفية "تريزيجيه تعرض لإصابة قوية في الركبة، عادة تتطلب 9 أشهر للعلاج".

وأضاف "لا نحب وضع مدة معينة لكن هذه هي الفترة التي يحتاجها اللاعب للعودة".

وأجرى تريزيجيه (26 عاما) عملية جراحية بعد الإصابة وأوضح محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن الإصابة التي تعرض لها الأول تتطلب علاجا من 6 إلى 9 أشهر.

وسيغيب تريزيجيه عن فيلا في بداية الموسم المقبل ولن يشارك مبدئيا مع مصر في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وقد يغيب أيضا عن كأس إفريقيا التي تجري في يناير المقبل.

وشارك لاعب الأهلي السابق في 22 مباراة مع أستون فيلا في كل المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع مثلهما.