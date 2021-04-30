برشلونة يمدد عقد مينجيزا إلى 2023
الجمعة، 30 أبريل 2021 - 16:13
كتب : FilGoal
أعلن برشلونة اليوم الجمعة تمديد عقد مدافعه أوسكار مينجيزا حتى يونيو 2023.
أوسكار مينجويزا جارسيا
النادي : برشلونة
ويتضمن العقد شرطا جزائيا قيمته 100 مليون يورو.
وكان عقد مينجيزا ينتهي في يونيو المقبل، لكن بعدما بات اللاعب البالغ عمره 21 عاما أحد الركائز الأساسية في كتيبة المدرب رونالد كومان، اختار النادي استمراره.
وتخرج مينجيزا من أكاديمية لا ماسيا في نادي برشلونة وشارك مع الفريق الأول في الموسم الجاري.
ومثل مينجيزا الفريق الأول لبرشلونة في 36 مباراة وسجل هدفين وأرسل 3 تمريرات حاسمة.
وتوج مع الفريق بكأس ملك إسبانيا.
وشارك مينجيزا مع منتخب شباب إسبانيا في يورو 2021 وتأهل للدور ربع النهائي الذي سيواجه فيه فريق كرواتيا في 31 مايو المقبل.
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