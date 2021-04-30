الاتحاد الإسباني يعلن إيقاف رونالد كومان

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 15:22

كتب : FilGoal

رونالد كومان - خيسوس خيل مانزانو - ريال مدريد - برشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف رونالد كومان مدرب برشلونة رسميا.

وسيتم إيقاف رونالد كومان لمباراتين بعد حديثه مع الحكم خلال مباراة غرناطة، والتي طرد على إثرها.

وسيغيب المدرب الهولندي عن برشلونة أمام فريقي فالنسيا وأتليتكو مدريد في الدوري.

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برشلونة خسر أمس الخميس أمام غرناطة بهدفين مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ33 للدوري الإسباني.

وأثناء المباراة، تعرض رونالد كومان للطرد بسبب اعتراضه على حكم اللقاء.

وصرح كومان بعد اللقاء "لا أفهم سبب طردي، وفقا لـ كارليس نافال (إداري برشلونة) فقد طُردت لأني قللت من احترام الحكم الرابع، لكني لم أقل شيئا سيئا للحكم الرابع".

وأكد: "لم أسبه ولم أقل له أي شيء، إخراج البطاقة الحمراء في وجهي كان شيئا فظيعا، ولكن لو أراد أن يكون بطل الأمسية، فشكرا له".

وتابع: "لا أعرف ما سيكتبونه في تقرير المباراة، لكن لو دوّنوا أمورا لم أتفوه بها، فسيتوجب علي أن أفعل شيئا".

وأتم: "كان هناك بعض اللقطات في المباراة، والحكم الرابع رد علي بطريقة تفتقد للاحترام. لا أفهم ما حدث".

ليونيل ميسي تقدّم لـ برشلونة في الشوط الأول، لكن داروين ماتشيس وخورخي مولينا قلبا الطاولة على أصحاب الأرض في سيناريو خيالي.

ليرفع غرناطة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثامن، بفارق 4 نقاط فقط عن المراكز المؤهلة إلى أوروبا.

بينما تجمّد رصيد برشلونة عند 71 نقطة في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد صاحب نفس الرصيد، وبفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر. ويأتي إشبيلية رابعًا برصيد 70 نقطة وليس بعيدا عن اللقب تماما.

ليهدر برشلونة فرصته الذهبية في تصدر الدوري الإسباني لأول مرة هذا الموسم.

برشلونة الذي كان بعيدا عن أتليتكو مدريد بـ12 نقطة كاملة في الجولة 12، كان على بُعد خطوة وحيدة من تحقيق المستحيل وتصدر المسابقة، مستحيل لم يكتمل أمام غرناطة الذي خاض المباراة بغيابات هائلة في صفوفه.

ولن يكفي برشلونة الآن الفوز في كل مباريات حتى يحصد لقب الدوري، إذ يحتاج إلى تعثر ريال مدريد المتفوق في المواجهات المباشرة.

الفوز تاريخي ولم يحدث من قبل، فـ غرناطة زار ملعب برشلونة 25 مرة سابقة (20 في كامب نو و5 في ليس كورتس)، وخرج خاسرا في 100% من تلك المباريات: 25.

بل لم يتعادل غرناطة حتى في أي زيارة له لملعب برشلونة بأي مباراة رسمية سابقة، ليحصد غرناطة النقاط والفوز لأول مرة في تاريخه على أرض برشلونة.

يأتي ذلك بعد أن فاز برشلونة بالفعل على غرناطة مرتين هذا الموسم في ملعب لوس كارمينيس، الأولى برباعية في الدوري، والثانية بخماسية في ليلة مسيرة بكأس ملك إسبانيا امتدت للوقت الإضافي.

وشهدت المباراة طرد رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة لأول مرة في مسيرته مع البلاوجرانا.

الأهم أن تلك المباراة ستدخل كتب التاريخ تحت عنوان "كارثة غرناطة" لو انتهى الدوري على خسارة برشلونة للقب.

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