الأهلي يطلب ترحيل مباراتين في الدوري إلى فترة توقف الأولمبياد

طلب النادي الأهلي، ترحيل مباراتين لخوضهما خلال فترة توقف أولمبياد طوكيو رسميا، على أن يلعبهما بدون لاعبيه الأولمبيين.

وكشف النادي الأهلي عن إرساله خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، يطلب فيه ترحيل مباراتي سيراميكا كليوباترا ووادي دجلة، ليخوضهما خلال فترة توقف أولمبياد طوكيو.

وحسب بيان النادي الأهلي، فإنهم عرضوا خلال الخطاب، ترحيل لقاء وادي دجلة في الأسبوع الـ22، وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري إلى فترة توقف مسابقة الدوري أثناء إقامة أولمبياد طوكيو.

على أن يؤدي فريق الأهلي هاتين المباراتين بدون لاعبيه أعضاء المنتخب الأولمبي.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

ا ٔرسلت إدارة النادي خطاباً لاتحاد كرة القدم المصري تطلب فيه ترحيل مباراتي الاهلي مع كلٍ من «وادي دجلة» في الأسبوع الـ22 و«سيراميكا كليوباترا» في الأسبوع الـ23من بطولة الدوري إلى فترة توقف مسابقة الدوري أثناء إقامة أولمبياد طوكيو .

على أن يؤدي فريق الأهلي هاتين المباراتين بدون لاعبيه أعضاء المنتخب الأولمبي.. جاء ذلك عقب إعلان اتحاد الكرة عن بقية مواعيد جدول المسابقة والتي زادت من الضغوط، غير المسبوقة، التي يتعرض لها الأهلي؛ «مباراة كل 72 ساعة»، رغم أنه المُمثل الوحيد للكرة المصرية في دروي أبطال إفريقيا .