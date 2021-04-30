الأهلي يطلب ترحيل مباراتين في الدوري إلى فترة توقف الأولمبياد
الجمعة، 30 أبريل 2021 - 14:25
كتب : حسام نور الدين
طلب النادي الأهلي، ترحيل مباراتين لخوضهما خلال فترة توقف أولمبياد طوكيو رسميا، على أن يلعبهما بدون لاعبيه الأولمبيين.
وكشف النادي الأهلي عن إرساله خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، يطلب فيه ترحيل مباراتي سيراميكا كليوباترا ووادي دجلة، ليخوضهما خلال فترة توقف أولمبياد طوكيو.
وحسب بيان النادي الأهلي، فإنهم عرضوا خلال الخطاب، ترحيل لقاء وادي دجلة في الأسبوع الـ22، وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري إلى فترة توقف مسابقة الدوري أثناء إقامة أولمبياد طوكيو.
على أن يؤدي فريق الأهلي هاتين المباراتين بدون لاعبيه أعضاء المنتخب الأولمبي.
وجاء بيان الأهلي كالتالي:
أرسلت إدارة النادي خطاباً لاتحاد كرة القدم المصري تطلب فيه ترحيل مباراتي الاهلي مع كلٍ من «وادي دجلة» في الأسبوع الـ22 و«سيراميكا كليوباترا» في الأسبوع الـ23من بطولة الدوري إلى فترة توقف مسابقة الدوري أثناء إقامة أولمبياد طوكيو.
على أن يؤدي فريق الأهلي هاتين المباراتين بدون لاعبيه أعضاء المنتخب الأولمبي.. جاء ذلك عقب إعلان اتحاد الكرة عن بقية مواعيد جدول المسابقة والتي زادت من الضغوط، غير المسبوقة، التي يتعرض لها الأهلي؛ «مباراة كل 72 ساعة»، رغم أنه المُمثل الوحيد للكرة المصرية في دروي أبطال إفريقيا.
وأكدت إدارة النادي على ثقتها في استجابة اتحاد الكرة لطلب النادي العادل، خاصة أن فريق الأهلي تحمّل فوق طاقته، وهو يستعد للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.