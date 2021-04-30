تشكيل الأهلي المتوقع – عودة هاني.. وكهربا أساسي أمام الجونة

يعود محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنة للأهلي أمام الجونة، فيما يبدأ محمود عبد المنعم "كهربا" كأساسي.

استقر بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، على التشكيل الأقرب لمواجهة الجونة مساء اليوم الجمعة.

تشكيل الأهلي سيشهد عودة محمد هاني كظهير أيمن أساسي في اللقاء.

من جهة أخرى، يستر أحمد نبيل "كوكا" كظهير أيسر، ويقود محمد شريف الهجوم.

موسيماني يدرس إراحة محمد مجدي "أفشة" بسبب ضغط المباريات، ومنح الفرصة لـ ناصر ماهر.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد نبيل "كوكا" – رامي ربيعة – سعد سمير – محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج.

أمامهما: محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد مجدي "أفشة" (ناصر ماهر) – حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف.

ويلعب الأهلي مع الجونة مساء اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري.