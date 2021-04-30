اتحاد الكرة ينفي عبر في الجول إلغاء بطولة دوري 1999

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 12:56

كتب : بسام أبو بكر

إمام عاشور مع الزمالك أمام الأهلي في قمة الشباب مواليد 1999

نفى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، إلغاء مسابقة الدوري لمواليد 1999.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات لـFilGoal.com: "من قال إن دوري 1999 سيتم تقاسمه بين الأهلي والزمالك؟ ليس صحيحا".

وأتم "سنحاول البحث عن وقت لخوض المباراة الفاصلة بينهما خلال الفترة المقبلة".

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كان الأهلي قد فاز على الزمالك في الجولة الأخيرة من المسابقة بهدفين مقابل هدف، ليحتل كلا الفريقين باللقب مستندا إلى لائحة اتحاد الكرة.

أحمد مجاهد صرح بعد المباراة بأنهم سينظمون مباراة فاصلة بين الفريقين لتحديد بطل المسابقة، قبل أن تخرج بعض التقارير الإعلامية لتشير إلى إلغاء المسابقة واعتبارها كأن لم تكن.

الزمالك الأهلي
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