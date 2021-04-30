كرة سلة – دولا لـ في الجول: الفوز على الأهلي ذو طعم مختلف بسبب الصفقات

يرى أحمد عادل "دولا" لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة، بإن الفوز على الأهلي هذا الموسم له طعم مختلف بعد التدعيمات القوية للفريق الأحمر".

الاتحاد السكندري توج بطلا لكأس مصر لكرة السلة بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 78-76 في النهائي.

وقال أحمد عادل "دولا" في تصريحات لـFilGoal.com: "الفوز على الأهلي كان ذو طعم مختلف بسبب تدعيماتهم القوية، لذلك أحببت لقب الموسم الحالي عن الموسم الماضي".

وأضاف "كرة السلة ميزتها في إنها لعبة الثواني، وكانت المباراة ستضيع في آخر عشر ثوان، إلا إن تماسك اللاعبين والتوفيق توجنا بالكأس".

وعن لحظة تعرضه لإغماء، قال دولا "أثناء إجراء عملية الإحماء في شوط المباراة الأخير، تعرضت لحالة إغماء، لكن الحمد لله أنا الآن أفضل وبصحة جيدة".

وتوج الاتحاد السكندري بلقب كأس مصر للمرة الـ13 في تاريخه، ليتساوى مع الزمالك كأكثر الفرق حصدا للقب.