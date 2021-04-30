كرة سلة – محمد طه لـ في الجول: كنا متأكدين من عودة الأهلي.. والإصرار منحنا اللقب

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 10:58

كتب : هاني العوضي

كرة سلة - الاتحاد السكندري

كشف محمد طه "ميدو" لاعب الاتحاد السكندري لكرة السلة، بأنهم كانوا على يقين من عودة الأهلي في اللقاء بعد التقدم المبكر، لكن الإصرار حسم النتيجة في النهاية.

الاتحاد السكندري توج بطلا لكأس مصر لكرة السلة للمرة الـ13 في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 78-76 في النهائي.

وقال محمد طه في تصريحات لـFilGoal.com: "المباراة كانت صعبة للغاية، ورغم تقدمنا في أول دقائق المباراة، إلا أننا كلاعبين كان لدينا يقين إن الأهلي فريق كبير ويمكنه العودة للمباراة في أي وقت".

أخبار متعلقة
كرة سلة - الزمالك في المجموعة الثالثة من بطولة إفريقيا تحت رعاية NBA كرة سلة - خطوة على لقب الدوري.. سيدات سبورتنج يهزمن الأهلي مجددا كرة سلة - مجموعة نارية لناشئات مصر في كأس العالم كرة سلة - الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الاتحاد في نهائي الكأس

وأضاف "بالفعل تقدم الأهلي بالفترة الثالثة، إلا أننا كلاعبين لدينا إصرار على حصد اللقب، وهو ما نتعامل معه في جميع النهائيات التي نخوضها بأن نلعب للثانية الأخيرة".

طه أكمل "الأهلي فريق قوي، وهو بالفعل شريك معنا منذ الموسم الماضي في جميع النهائيات، وبالتـكيد مقابلته في الدور قبل النهائي من مسابقة دوري السوبر هو بمثابة نهائي مبكر".

وأتم "أظن إن الفوز لن يحسم إلا في المباراة الخامسة. الأهلي فريق كبير ولديه لاعبين كبار".

كرة سلة الاتحاد السكندري محمد طه ميدو
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة – دولا لـ في الجول: الفوز على الأهلي ذو طعم مختلف بسبب الصفقات 29 دقيقة | رياضات أخرى
قرعة إفريقيا – فتحي مبروك لـ في الجول: الأهلي بإمكانه تخطى صنداونز بشكل أكبر من الوداد أو الترجي 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
قرعة إفريقيا – شادي محمد لـ في الجول: أتمنى أن يلتقي الأهلي مع الترجي 38 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة سلة – محمد طه لـ في الجول: كنا متأكدين من عودة الأهلي.. والإصرار منحنا اللقب 44 دقيقة | رياضات أخرى
قرعة إفريقيا – هادي خشبة لـ في الجول: الأفضل لـ الأهلي مواجهة صنداونز 45 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
هيثم مصطفى لـ في الجول: منتخب السودان يعيد بناء نفسه.. وهذا ما يحفزنا للتأهل 55 دقيقة | منتخب مصر
بعد إنجاز نصف النهائي.. لاعبو بتروجت لـ في الجول: بالعمل والإخلاص سنكون أبطال الكأس 58 دقيقة | مصر
مواعيد مباريات الجمعة 30 أبريل 2021 والقنوات الناقلة – الأهلي.. وقرعة إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك