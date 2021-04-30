هيثم مصطفى لـ في الجول: منتخب السودان يعيد بناء نفسه.. وهذا ما يحفزنا للتأهل

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 10:46

كتب : محمد الجزار

منتخب السودان

يؤمن هيثم مصطفى نجم الكرة السودانية السابق أن فرص منتخب بلاده متاحة في التأهل لربع نهائي بطولة كأس العرب.

وسيخوض منتخب السودان مباراة التصفيات أمام ليبيا ومن ثم حال تأهل سيقع في مجموعة الجزائر ومصر والفائز من لقاء لبنان وجيبوتي.

وقال هيثم مصطفى لـ FilGoal.com: "مجموعة صعبة جدا لكن منتخبنا يعيد بناء نفسه ويقدم أداءً جيدا ويتطور وقادرين على إحداث المفاجأة".

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وتابع "بمنطق كرة القدم معروف أن الجزائر بطل إفريقيا ومصر هما الأكثر خبرة ويمتلكون محترفين وأداءهم عالٍ لكن كرة القدم لا تعترف بالاسم بل بالدافع والعطاء وهو ما يعطينا الحافز للتأهل".

وواصل "إقامة البطولة على ملاعب كأس العالم ستكون دافع للاعب السوداني لأن يشارك في كأس العالم 2022".

وأتم عن استضافة قطر للبطولة قائلا: "مفخرة للاعب العربي في ظل النموذج الذي تقدمه قطر لكرة القدم، وفرصة جيدة للعرب لتقديم أنفسهم بشكل جيد لكرة القدم".

هيثم مصطفى السودان كأس العرب
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