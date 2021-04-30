مجاهد يكشف سبب حتمية إنهاء الدوري 30 سبتمبر.. وحل تخفيف ضغط مباريات الأهلي

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، عن سبب حتمية إنهاء الموسم يوم 30 سبتمبر المقبل.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "سبب ضغط الموسم الحالي هو تأخر نهاية الموسم الماضي بسبب أحداث كورونا، والذي لا أستطيع لوم أي شخص عليه بالتأكيد".

وأضاف "مباراة غزل المحلة كان يفترض أن تكون مباراة الأهلي، ولكن الأهلي خاض مباراة الدور الأول في القاهرة بدلا من المحلة بموافقة الأهلي، ولهذا سيلتقي الأهلي مع غزل المحلة في المحلة ثم مع الاتحاد بالإسكندرية قبل لقاء القمة أمام الزمالك".

وعن ضغط مباريات الأهلي الذي اشتكى منه مسوؤلي الأحمر، قال مجاهد "الحل الوحيد لمساعدة الأهلي في جدول مبارياته المضغوط هو أن يوافق على خوض مباريات بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، وهذا أيضا مشروط بموافقة الفرق التي سيواجهها إذا امتلكت هي الأخرى لاعبين في قائمة الأوليمبياد".

وعن حتمية إنهاء الموسم يوم 30 سبتمبر، قال مجاهد "مٌجبرون على إنهاء الدوري يوم 30 سبتمبر. لأن بعد ذلك سيتحتم علينا خوض آخر مباراتين في مرحلة المجموعات من تصفيات كأس العالم، بعدها إذا تأهلنا سيكون أمامنا مباراتي الصعود لكأس العالم وبعدها بطولة كأس العرب في ديسمبر، ثم 14 يوما كتوقف للإعداد قبل بطولة أمم إفريقيا في شهر يناير".

وأتم "بالتالي إنهاء الموسم في 30 سبتمبر هو الأمل الوحيد لإنقاذ الموسم المقبل، والذي سيكون صعبا جدا أيضا".

كان اتحاد الكرة قد كشف عن جدول مباريات الدوري للموسم الحالي حتى نهايته، بجانب مواعيد بطولتي كأس مصر وكأس السوبر المصري.