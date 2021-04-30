اللقب الـ13 لزعيم الثغر.. الاتحاد يفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر للسلة

حقق فريق الاتحاد السكندري لقب كأس مصر لكرة السلة لعام 2021 على حساب الأهلي.

وفاز الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 78-76 في المباراة التي أُقيمت على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وحافظ الاتحاد السكندري على لقبه للموسم الثاني على التوالي بعدما تغلب على الأهلي في نهائي الموسم الماضي أيضا.

ووصل الاتحاد للقبه الثالث عشر في بطولة كأس مصر ليعادل عدد ألقاب الزمالك.

أما الأهلي فتوقفت عدد ألقابه عند الرقم 10.

والنهائي كان السادس على التوالي للأهلي في بطولة كأس مصر لكنه لم ينجح في الفوز باللقب إلا في عام 2018 حين انتصر على سبورتنج.

إذ خسر الأهلي مرتين من الاتحاد ومرتين من سبورتنج ومرة الجزيرة.















وصف المباراة

ربع ناري مثير

بدأ الاتحاد السكندري المباراة بقوة وتقدم بنتيجة 9-0. نقاط سجلها أحمد عادل "دولا" بمفرده.

بعدها أجرى أشرف توفيق مدرب الأهلي تغييرات بنزول عمر طارق وأحمد مهيب ليسجل الأول نقتطين والثاني ثلاثية ولتصبح النتيجة 5-11 للاتحاد.

لكن أحمد أبو العلا "بيبو" سجل 5 نقاط متتالية ليتقدم الاتحاد بنتيجة 5-16.

وعاد الأهلي ليقلص الفارق برميات دقيقة.

عمر طارق سجل نقطتين، ثم سجل أحمد مهيب وعمرو الجندي وإيهاب أمين 3 ثلاثيات متتالية ليتعادل الأهلي وتصبح النتيجة 16-16.

إلا أن مارفيل هاريس سجل نقطتين لينتهي الربع الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة 16-18.

هدوء

الربع الثاني لم يكن بإثارة الأول لكنه لم يكن مُملا أيضا.

تعادل الأهلي مع بداية الربع لكن رامي إبراهيم سجل ثلاثية ليعود التقدم للاتحاد بنتيجة 18-21.

لكن إيهاب أمين سجل نقتطين وأحمد مهيب ثلاثية لتعود النتيجة 23-23.

ومنذ الدقيقة 6:54 وحتى الدقيقة 3:22 أهدر لاعبو الفريقين فرص عديدة.

لكن هاريس أنهى فترة الجفاف وسجل نقتطين وحصل على رمية إضافية لتصبح النتيجة 24-29.

ثم قدم إسماعيل أحمد تمريرة رائعة لـ دولا لتصبح النتيجة 26-31.

وأهدر عمرو الجندي رمية حرة من أصل رمتين، وهو نفس ما فعله إيهاب أمين لتصبح النتيجة 28-32 وينتهي الربع الثاني بتقدم الاتحاد.

تقدم أحمر

عاد الأهلي من الاستراحة وبدأ الربع الثالث بقوة.

عمرو الجندي سجل ثلاثيتين لتصبح النتيجة 34-32 ويتقدم الأهلي لأول مرة في اللقاء.

بعدها سجل دونفان جاكسون رمتين حرتين ليفتتح سجله في المباراة مع الأهلي.

بعدها تعادل هيثم كمال للاتحاد لتصبح النتيجة 36-36 قبل أن يبدأ جاكسون رحلة إبداعه.

سجل ثلاثية لتصبح النتيجة 39-36، وبعدها صنع عمرو الجندي نقطتين بطريقة رائعة لعمر طارق.

ثم عاد جاكسون ليسجل نقتطين وبعدها سجل ثلاثية ليضيف للأهلي 5 نقاط متتالية لتصبح النتيجة 47-39.

وقلص الاتحاد النتيجة عن طريق هاريس لتصبح النتيجة 47-45.

وقبل نهاية الربع الثالث بـ4 ثوانِ سجل يوسف شوشة ثلاثية للاتحاد لينتهي بنتيجة 49-48.

ثلاثيات

شهدت بداية الربع الرابع تسجيل الأهلي والاتحاد للعديد من الثلاثيات، عن طريق ميدو طه وعمرو الجندي وكأنها مباراة مصغرة بينهما.

سجل ميدو طه ثلاثية للاتحاد ليرد عليه عمرو الجندي لتصبح النتيجة 52-51

وعاد طه مجددا ليسجل ثلاثية وبعدها مباشرة سجل الجندي ثلاثية جديدة لتصبح النتيجة 55-55

وفي اللعبة التالية سجل طه ثلاثيته الثالثة على التوالي ليتقدم الاتحاد بنتيجة 58-55.

وأضاف مصطفى فودة ثلاثية جديدة للاتحاد ليتسع الفارق لـ 6 نقاط للفريق السكندري ويتقدم بنتيجة 61-55.

وسجل طه مجددا لكن نقطتين لتصل النتيجة لـ63-57 لكنه أُصيب ليغادر اللقاء.

وسجل جاسكون ثلاثية للأهلي ليقلص النتيجة قبل أن يرد عليه يوسف شوشة مباشرة بثلاثية للاتحاد الذي تقدم بنتيجة 60-66.

وتوقفت المباراة لعلاج دولا بعد سقوطه بسبب الإصابة.

بعد استئناف اللقاء سجل هاريس نقطتين وحصل على رمية حرة سجلها بنجاح ليتقدم الاتحاد 60-69.

وأضاف فودة ثلاثية جديدة لتصبح النتيجة 64-73 للاتحاد.

وقلص إيهاب أمين الفارق وسجل رمتين حرتين للأهلي.

ووسع يوسف شوشة الفارق للاتحاد لـ5 نقاط قبل نهاية المباراة.

وسجل إيهاب أمين نقطتين قبل نهاية المباراة بثانية لتصبح النتيجة 76-78.

واحتسب الحكم مخالفة للأهلي مررها إيهاب أمين لعمرو الجندي الذي سدد لكنه افتقد للدقة لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 76-78.