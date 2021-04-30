مؤتمر ناري من كارتيرون عن مٌسرب أخبار الزمالك وأزمة وكيله.. ومشاكل الحراس

بعد التعادل مع المقاولون العرب، كان مؤتمر باتريس كارتيرون ساخنا، تحدث فيه عن كل شيء.

أجرى باتريس كارتيورن مدرب الزمالك مؤتمرا صحفيا عقب مباراة الزمالك والمقاولون العرب، تحدث فيه عن تسريب بعض أخبار الفريق، وأزمتي وكيله وحراس الفريق.

وقال كارتيورون في المؤتمر الصحفي: "لا أستطيع القول إلا أنني غاضب جدا من النتيجة. لم نركز جيدا في بداية اللقاء. قمنا ببعض الأشياء الجيدة كوريا في المباراة، لكننا لم نستفد منها جيدا".

"شيكابالا يكون أخطر وقت تواجده على الجهة اليمنى، ولذلك فضلت تواجده هناك ونقلت زيزو على الجهة اليسرى بعد خروج أوباما المرهق بسبب ضغط المباريات".

"أنهيت المباراة في وجود شيكابالا وزيزو وبنشرقي في الملعب. شيكابالا كاد يسجل في الدقيقة الأخيرة. قبل هدف التعادل كنت سأجري تغييرات مختلفة".

تسريب الأخبار

"حصولي على جواز سفري من النادي لا يعني أنني سأرحل ولكن لأقوم به بأمر خاص. للأسف يفترض أنني أعتمد في تعاملي مع المجموعة الخاصة بي ولا أعرف من ولماذا تم تسريب خبر كهذا".

"أحد الأشخاص داخل النادي يٌسرب أخباري للصحافة، ورغم ذلك علاقتي جيدة بالمجلس".

بعض الأخبار الصحفية أشارت لرغبة باتريس كارتيرون في الرحيل عن الزمالك، واستدلت على ذلك بحصوله على جواز سفره من النادي.

أزمة وكيله

"وكيلي يباشر عمله بشكل طبيعي. لن أعلق على تصريحاته بخصوص مسددي ركلات الجزاء لأنني لست متأكدا من صحتها. هو هنا ليتابع عمله الذي يخص اللاعبين الذين يتولى وكالتهم، وتحديد مسددي ركلات الجزاء هو عملي أنا. لن أركز كثيرا في هذا الأمر".

كان نادي الزمالك قد أصدر بيانا يهاجم فيه حازم فتوح وكيل باتريس كارتيرون بسبب تصريحاته بخصوص فريقه.

تطوير الفريق

"قلت للاعبين إن التركيز عو المقياس لأننا جيدين بدنيا، وسنبدأ على إصلاح بعض الأمور الأخرى خلال الفترة المقبلة".

أزمة الحراس

"وجود 3 حراس كبار في الزمالك أمر صعب، ولو تواجدت في بداية الموسم فلم أكن لأوافق عليه. اجتمعت معهم مؤخرا، وقلت لهم إنهم يركزون في المنافسة فيما بينهم أكثر من تطوير أنفسهم، وأنا لا أهتم سوى بالروح واحترام المجموعة".

"محمد عواد كان مستبعدا في الفترة الأخيرة. حين أشعر بأنه جاهز للعودة سيكون حاضرا بكل تأكيد".

كان محمد أبو جبل قد غاب عن الزمالك أمام المقاولون العرب لإصابته بفيروس كورونا، ليشارك محمود عبد الرحيم "جنش" في مباراة اليوم، فيما استبعد كارتيرون، محمد عواد حارس الفريق الثالث من القائمة وضم أحمد نادر السيد حارس الشباب.

الزمالك تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 لبطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 للمسابقة.