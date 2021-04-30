مؤتمر النحاس: تدربنا على الهدف الثاني كثيرا.. وعدم تعزيز الزمالك أنقذنا

يرى عماد النحاس مدرب المقاولون العرب إن عدم تعزيز الزمالك لتقدمه، أنقذ فريقه خلال اللقاء.

المقاولون العرب تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري.

وقال عماد النحاس خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: " "قدمنا مباراة قويم أمام فريق كبير، حقق 3 انتصارات متتالية مؤخرا".

وأضاف "المباراة كانت معلقة حتى اللحظة الأخيرة. كان بإمكاننا الفوز أن نخسر أيضا في الثانية الأخيرة".

عماد النحاس أتبع "اعتمدنا على السرعات في طريقة لعبنا، والهدف الثاني الذي سجلناه تدربنا على تنفيذه كثيراً في الفترة الأخيرة".

واستمر "كنا محظوظين لعدم تعزيز الزمالك لتقدمه. هذا ما ساعدنا في العودة، وكان هدف التعادل في وقت مميز جدا بالنسبة لنا".

النحاس أتم "المنافسة في المراكز المتأخرة من الجدول أقوى من النصف الأعلى كثيرا، لكننا بدأنا الدور الثاني بصورة طيبة بالفوز على دجلة ثم التعادل مع الزمالك الآن، ونأمل في مواصلة ذلك".

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ13 في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.