باو توريس: لا يجب أن ننسى أننا فزنا.. والحكم أراد تعويض أرسنال

شدد باو توريس لاعب فياريال على إيجابية النتيجة التي حققها فريقه أمام أرسنال في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

فياريال فاز بهدفين مقابل هدف واحد على ضيفه أرسنال في ملعب لاسيراميكا، نتيجة كانت ممكن أن تكون أكبر للغواصات الصفراء.

وقال باو توريس بعد اللقاء: "لا يجب أن ننسى أننا فزنا رغم الغيابات. لم أر ركلة الجزاء، لكن الحكم امتلك الرغبة في احتسابها لأنه ألغى ركلة جزاء لهم في الشوط الأول".

وأضاف: "نحتاج إلى تعديل الأوضاع في الإياب بألا نتراجع كثيرا إلى الوراء عندما نفقد الكرة".

وواصل: "لم نكن خائفين، فكرتنا كانت واضحة بين الشوطين: ألا نتلقى أهدافا. شعرنا بأريحية وأردنا تسجيل مزيد من الأهداف".

وتابع: "أنا لست حزينا، صحيح أن المشاعر خليط من الحلو والمر، لكننا فزنا بالذهاب".

وأتم: "معنوياتنا جيدة لأننا فزنا، هم من عليهم أن يرفعوا معنوياتهم لأنهم خسروا".



































فياريال تقدّم في الشوط الأول بهدفي مانو تريجيروس وراؤول ألبيول. فيما سجّل أرسنال هدفا ثمينا في الشوط الثاني عن طريق نيكولاس بيبي.

وتقام مباراة الإياب في ملعب الإمارات يوم الخميس المقبل، ويكفي أرسنال فيها الفوز بهدف دون رد ليعبر إلى النهائي.