قائمة الأهلي – استمرار غياب بانون وبواليا أمام الجونة

يستمر غياب بدر بانون المدافع المغربي للنادي الأهلي أمام الجونة، فيما لم يحدث أي جديد عن قائمة اللقاء الماضي.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الجونة في الدوري.

قائمة الأهلي شهدت استمرار غياب بدر بانون للإصابة، فيما استمر غياب محمود وحيد رغم العودة لتدريبات الفريق ووالتر بواليا لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" – رامي ربيعة – سعد سمير – محمد هاني – ياسر إبراهيم.

الوسط: ناصر ماهر – أكرم توفيق – محمد مجدي "أفشة" – أليو ديانج – عمرو السولية – أحمد نبيل "كوكا" – حسين الشحات.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – وليد سليمان – طاهر محمد طاهر – محمد شريف – صلاح محسن – مروان محسن.

ويلعب الأهلي مع الجونة مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.