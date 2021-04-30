مفاجأة كبرى على خطى المقاولون.. بتروجت من الدرجة الثانية إلى نصف نهائي الكأس

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 00:18

كتب : أحمد العريان

بتروجت

من الدرجة الثانية إلى نصف نهائي كأس مصر. بتروجت يتألق ويٌقصي وادي دجلة على خطى المقاولون العرب.

تأهل بتروجت -الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم- إلى نصف نهائي كأس مصر بعد إقصاء وادي دجلة.

وفاز بتروجت على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين.

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إنجاز لم يتحقق منذ عام 2004، وقت وصول المقاولون العرب -الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية وقتها- إلى نهائي كأس مصر والفوز باللقب تحت قيادة حسن شحاتة.

جورجينيو البديل تقدم لوادي دجلة في الدقيقة الـ84 بعد خطأ من الحارس، ليقطع الكرة ويسجل في المرمى الخالي.

بتروجت لم يستسلم بقيادة مدربه ربيع ياسين، والذي يتواجد في المدرجات تنفيذا لعقوبة اتحاد الكرة بإيقافه على خلفية أزمة منتخب الشباب في بطولة شمال إفريقيا.

وأدرك الفريق البترولي التعادل في الدقيقة الـ88 عن طريق سامح إبراهيم بعد تصويبة في الزاوية الضيقة مسجلا التعادل.

المباراة امتدت إلى الوقت الإضافي، وفيه سجل البديل الآخر عبد الرحمن البانوبي هدفا تاريخيا.

عرضية من الجهة اليمنى في الدقيقة الـ111، طار لها وسجلها من الوضع طائرا مسجلا هدف الفوز، وهدف التأهل الأول في تاريخ بتروجت لنصف نهائي كأس مصر.

وينتظر بتروجت الفائز بين الأهلي وإنبي والفائز بين سموحة وبيراميدز في دور الـ16، لمواجهة أحدهم في نصف النهائي.

كأس مصر بتروجت وادي دجلة
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