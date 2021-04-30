الإسماعيلي يمنح العضوية الشرفية لـ محمد صلاح ووالده

الجمعة، 30 أبريل 2021 - 00:14

كتب : ياسر الشريف

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

أعلن الإسماعيلي عن منح العضوية الشرفية للنادي، لـ صلاح حامد محروس، والد محمد صلاح نجم ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

الإسماعيلي

وجاء القرار عقب تصريحات محمد صلاح التي كشف فيها عن أن والده من مشجعي الإسماعيلي.

كما قررت إدارة الإسماعيلي منح العضوية الشرفية لـ صلاح كذلك.

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وقررت الإدارة توجيه دعوة لوالد محمد صلاح لزيارة النادي، كما خصصت درعا لنجم ليفربول لتقديمه له.

محمد صلاح الإسماعيلي
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