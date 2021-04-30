الإسماعيلي يمنح العضوية الشرفية لـ محمد صلاح ووالده

أعلن الإسماعيلي عن منح العضوية الشرفية للنادي، لـ صلاح حامد محروس، والد محمد صلاح نجم ليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول الإسماعيلي

وجاء القرار عقب تصريحات محمد صلاح التي كشف فيها عن أن والده من مشجعي الإسماعيلي.

كما قررت إدارة الإسماعيلي منح العضوية الشرفية لـ صلاح كذلك.

وقررت الإدارة توجيه دعوة لوالد محمد صلاح لزيارة النادي، كما خصصت درعا لنجم ليفربول لتقديمه له.