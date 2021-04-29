سولشاير: هذا ما اختلف في الشوط الثاني أمام روما

الخميس، 29 أبريل 2021 - 23:47

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إن التحسن الذي طرأ على فريقه في الشوط الثاني ضد روما جاء بسبب الركض بشكل أسرع وتمرير الكرة أفضل.

واكتسح يونايتد منافسه روما بستة أهداف لهدفين اليوم الخميس في ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وتحدث سولشاير عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "في الشوط الأول لم نؤد في بعض الأحيان بأفضل شكل ممكن".

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وواصل "لكن كل اللاعبين جيدين ولديهم خبرات كبيرة ويلعبون بروح قتالية وبروح الفريق".

وعما اختلف في الشوط الثاني علق "أعتقد أننا ركضنا أكثر وأسرع ومررنا الكرة بشكل أفضل ولم نمنح المنافس أي فرص سانحة للتسجيل ولم نرتكب أخطاء كبيرة".

وأتم المدرب النرويجي حديثه "نمتلك لاعبين جيدين قادرين على خلق الفرص للتهديف".

وستقام مباراة الإياب الخميس المقبل في ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

مانشستر يونايتد روما سولشاير
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