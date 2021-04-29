برونو فيرنانديز: كرة القدم السهلة هي الأصعب.. الهدوء سبب الانتصار

الخميس، 29 أبريل 2021 - 23:44

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد وروما

كيف حول مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز عريض على روما؟ برونو فيرنانديز لاعب خط وسط الشياطين الحُمر يجيب.

واكتسح يونايتد منافسه روما بستة أهداف لهدفين اليوم الخميس في ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وتحدث برونو فيرنانديز لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "الشوط الأول كان مفتوحا على مصراعيه بين الفريقين".

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واستدرك "لكننا حافظنا على هدوئنا وفي الشوط الثاني عرفنا ما تطلبه منا المباراة وسجلنا الأهداف لنسهل المهمة على أنفسنا".

وواصل "اللعب بشكل سهل وكرة القدم السهلة هي الأصعب".

وأردف اللاعب الملقب بالساحر البرتغالي "هذه نتيجة هامة جدا، وكان علينا فقط أن نحافظ على هدوئنا وألا نشعر بتوتر وقلق وفي النهاية حققنا نتيجة كبيرة".

وعن هل ضمن يونايتد تأهله للهائي قبل مواجهة الإياب رد برونو بحسم "في كرة القدم أي شيء يمكن أن يحدث ونحن نعلم ذلك تماما، لقد رأينا تقلبات عديدة في كرة القدم لذلك سنخوض مواجهة الإياب للفوز".

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد روما
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