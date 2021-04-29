مران الأهلي – وحيد يتدرب جماعيا.. ورباعي يواصل التأهيل

الخميس، 29 أبريل 2021 - 23:38

كتب : حسام نور الدين

محمود وحيد - الأهلي

خاض الأهلي مرانه المسائي اليوم الخميس في ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الجونة.

وشهدت التمرين محاضرة من المدرب بيتسو موسيماني للاعبين عن الجوانب الخططية والفنية بالفيديو.

واستأنف الأهلي تدريباته بعد خضوعه للراحة أمس الأربعاء، عقب انتصاره على المصري مساء الثلاثاء.

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وخضع الثلاثي بدر بانون وحمدي فتحي ومحمود متولي لتدريبات استشفائية في ملعب التتش، إذ ينفذون برنامجا تأهيليا لتجهيزهم للعودة للمران الجماعي.

وكان بانون قد حصل على راحة قبل مواجهة إنبي للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما يتواصل تجهيز حمدي فتحي بعد خضوعه لجراحة في الكوع.

على جانب متصل واصل علي معلول برنامجه التأهيلي بالركض حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية في انتظار شفائه من إصابة العضلة الخلفية وعودته للتدريبات الجماعية.

وخاض معلول جلسة في صالة الجيمنازيوم ثم استكمل البرنامج بالركض حول الملعب.

وشهد التدريب الجماعي للفريق مشاركة الظهير محمود وحيد بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية التي أبعدته في الفترة الماضية.

ويلعب الأهلي أمام الجونة غدا الجمعة في استاد الأهلي we السلام بمباراة مؤجلة من الأسبوع 16 للدوري المصري.

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