عقدة كارتيرون مستمرة.. المقاولون العرب يُعطل الزمالك

للمباراة الثالثة يلتقي باتريس كارتيرون مع المقاولون العرب، ويفشل بتحقيق الفوز.

تعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري.

كارتيرون واجه المقاولون العرب 3 مرات. تعادل مرتين وخسر مرة أمام الذئاب.

سجل محمد سمير وعبد الله ياسين هدفا المقاولون العرب، فيما سجل أشرف بنشرقي هدفا الزمالك.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، بفارق 4 نقاط عن الأهلي وبـ ثلاث مباريات أكثر عن الفريق الأحمر.

التشكيل

باتريس كارتيرون بدأ بـ محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى، فيما قاد محمد عبد الغني الدفاع بجانب محمود علاء في غياب الونش للإصابة، واستمر حميد أحداد في قيادة الهجوم.

حميد أحداد يقود هجوم الزمالك ضد المقاولون العرب للمباراة الثالثة على التوالي وجنيش يحرس المرمى 🌟 pic.twitter.com/nb5dgCUE6j — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 29, 2021

وصف المباراة

دقائق نور الدين

بداية المباراة كانت هادئة، وفي الدقيقة السادسة انتظر إبراهيم نور الدين سماع رأي حكم الفيديو لركلة جزاء لصالح الزمالك، قبل أن يٌصدق الفيديو على قراره ولا يحتسب أي شيء.

وفي الدقيقة الـ21، احتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء فعلا للمقاولون العرب. عبد الله ياسين يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويمر بين محمد عبد الغني وطارق حامد ويسقط على الأرض، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء.

محمد سمير نفذ ركلة الجزاء بنجاح المرمى، مسجلا الهدف الأول للمقاولون العرب.

الزمالك أدرك التعادل سريعا. حميد أحداد تحصل على ركلة جزاء بعد التحام مع فاروقا نور الدين، ليحسبها الحكم ركلة جزاء في الدقيقة الـ27.

أشرف بنشرقي سجل ركلة الجزاء بنجاح مسجلا التعادل للزمالك. هدف هو الخامس للنجم المغربي هذا الموسم من ركلات جزاء من أصل 7 أهداف في الدوري.

ضغط زملكاوي

الزمالك كثف الضغط في باقي دقائق الشوط الأول، لكن دون التسجيل.

عبد الله جمعة قاد مرتدة رائعة في الدقيقة الـ36، قطع الكرة وركض بسرعته وراوغ المدافع وسدد بيمناه لكن في الشباك الجانبية للمرمى.

وكاد أحداد يواصل التألق بهدف ثان في الدقيقة الـ38 بعد عرضية من بنشرقي، قابلها بلمسة تصدى لها أبو السعود إلى ركنية.

واستمر ضغط الزمالك في الدقيقة الـ41 بعد عرضية من حمزة المثلوثي، مهدها أوباما إلى بنشرقي الذي سدد كرة قوية في الشباك الجانبية للمرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

الزمالك بدأ الشوط الثاني أقوى، وحقق ما يريد بهدف ثاني في الدقيقة الـ47. عرضية من حمزة المثلوثي مرت من محمود أبو السعود، وقابلها أشرف بنشرقي برأسية في المرمى مسجلا الثاني.

الهدف هو الثامن لـ بنشرقي في الدوري هذا الموسم كثاني هدافي المسابقة.

ضغط الذئاب

المقاولون العرب ضغط بشدة لإدراك التعادل. لويس إدوراد كاد يفعل ذلك في الدقيقة الـ49 من ركنية نفذها مباشرة، وتصدى لها جنش من على الخط.

كريم مصطفى أيضا كاد يدرك التعادل في الدقيقة الـ58 بعد تصويبة حولها جنش إلى ركنية بصعوبة.

هنا تدخل عمادل النحاس وأجرى تبديلان بدخول عمر فتحي "سافيولا"، وأحمد الشيمي بدلا من محمد رزق ويوسف الجوهري بالدقيقة الـ64.

في المقابل رد كارتيرون في الدقيقة الـ68 ودخول شيكابالا وحازم إمام بدلا من يوسف إبراهيم "أوباما"، وحمزة المثلوثي.

المقاولون العرب أهدر التعادل مجددا في الدقيقة الـ76 بعد كرة مقطوعة من طارق حامد ووصلت إلى محمد مجلي داخل منطقة الجزاء، ويسدد فوق المرمى.

عماد النحاس تدخل مجددا في الدقيقة الـ76 بدخول محمد حمدي زكي بدلا من محمد مجلي.

المقاولون العرب استمر في الضضط، وتحقق له ما أراد بهدف ثاني في الدقيقة الـ80. ركنية أبعدها جنش، وتابعها عبد الله ياسين بتصويبة مباشرة في المرمى.

باتريس كارتيرون لجأ لحلوله الأخيرة بدخول مروان حمدي وأحمد فتوح بدلا من حميد أحداد وعبد الله جمعة في الدقيقة الـ85.

ورد النحاس بدخول وسيم النغموشي وأحمد داوودا بدلا من عبد الله ياسين ومحمد رزق في الدقيقة الـ87.

قتل المباراة يضيع

المقاولون العرب كاد يفاجئ الزمالك بهدف ثاني في الدقيقة الـ94 بعد بينية إلى لويس إدوارد الذي سدد وتصدى لها جنش.

وفي المقابل كاد الزمالك يرد بهدف قاتل في الدقيقة الـ94 بعد مرتدة وصلت إلى شيكابالا الذي راوغ وسدد في المرمى، لكن باسم علي أنقذها من على الخط، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، بفارق 4 نقاط عن الأهلي وبـ ثلاث مباريات أكثر عن الفريق الأحمر.

في المقابل، ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة الـ19 في المركز الـ13 بترتيب الدوري.