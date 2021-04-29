بوجبا بعد سداسية روما: المهمة لم تُحسم بعد

الخميس، 29 أبريل 2021 - 23:36

كتب : FilGoal

بول بوجبا - مانشستر يونايتد وروما

يؤمن بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد أن تأهل فريقه لنهائي الدوري الأوروبي لم يُحسم بعد وذلك رغم الفوز على روما بستة أهداف لهدفين.

واكتسح يونايتد منافسه روما اليوم الخميس في ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وقال بوجبا لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "نتيجة إيجابية لنا لكن المهمة لم تحسم بعد أمامنا مباراة إياب علينا أن نركز وأن نلعب بنفس العقلية".

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وعما اختلف بين شوطي المباراة بعدما تأخر يونايتد في الأول بهدفين وسجل خمسة أهداف في نظيره الثاني قال بوجبا: "في الشوط الأول ارتكبنا خطأين واستقبلنا هدفين".

وواصل "بعدما استقبلنا الهدف الثاني كان علينا أن نقوم برد فعل".

وأتم "تحدثنا بين الشوطين وأكدنا على ضرورة أن نقوم بأشياء إيجابية وقمنا بما طلبه منا المدرب وكنا متحفزين لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف".

وستقام مباراة الإياب الخميس المقبل في ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

بوجبا مانشستر يونايتد روما
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