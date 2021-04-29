انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري

الخميس، 29 أبريل 2021 - 23:31

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد - كرة سلة

يتنافس الأهلي والاتحاد على لقب كأس مصر لكرة السلة لموسم 2020-2021.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة النهائية لحظة بلحظة.

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نهاية اللقاء بفوز الاتحاد بنتيجة 76-78

ق0:8 الأهلي 74-78 الاتحاد السكندري

ق1:37 إيهاب أمين يسجل رمتين حرتين للأهلي.

ق2:11 فودة يسجل ثلاثية لتصبح النتيجة الأهلي 64-73 الاتحاد

ق3:22 مارفيل هاريس يسجل نقتطين ويحصل على رمية إضافية يسجلها بنجاح ليتقدم الاتحاد بنتيجة 60-69

ق3:37 توقف المباراة لإصابة دولا

ق3:49 ثلاثية من يوسف شوشة ليتقدم الاتحاد 60-66

ق4:15 جاكسون يسجل ثلاثية للأهلي ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 60-63

ق5:24 ميدو طه يسجل نقطتين للاتحاد لتصبح النتيجة 57-63

ق6:44 مصطفى فودة يسجل ثلاثية ليتقدم الاتحاد بنتيجة 55-61

ق6:59 ميدو طه يواصل الثلاثيات وتصبح النتيجة 55-58

ق7:13 ميدو طه يسجل ثلاثية ويرد عليه عمرو الجندي لتصبح النتيجة 55-55

ق8:49 ثلاثية من عمرو الجندي لتعود النتيجة 52-51 للأهلي

ق9:45 ثلاثية من ميدو طه ليتقدم الاتحاد بنتيجة 49-51

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي بنتيجة 49-48

ق0:5 يوسف شوشة يسجل ثلاثية ليقلص الفارق للاتحاد

ق1:08 مارفيل هاريس يسجل ثنائية لتصبح النتيجة 47-45

ق3:03 جاكسون يسجل 5 نقاط متتالية لتصبح النتيجة 47-39

ق5:16 تمريرة رائعة من عمرو الجندي لعمر طارق الذي يسجلها بشكل مباشر لتصبح النتيجة 42-38

ق5:59: جاكسون يسجل ثلاثية لتصبح النتيجة الأهلي 40-36 الاتحاد

ق7:17 هيثم كمال يتعادل للاتحاد لتصبح النتيجة 36-36

ق8:22 دونفان جاكسون يسجل رمتين حرتين للأهلي لتصبح النتيجة 36-34

ق8:45 ثلاثية جديدة لعمرو الجندي وأول تقدم للأهلي في المباراة لتكون النتيجة 34-32

ق9:40 ثلاثية لعمرو الجندي لتصبح النتيجة 31-32 للاتحاد

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بنتيجة الأهلي 28-32 الاتحاد السكندري

ق2:42 إسماعيل أحمد يقدم تمريرة رائعة لأحمد عادل "دولا" الذي يسجل نقطتين. الأهلي 26-31 الاتحاد السكندري

ق3:10 مارفيل هاريس يسجل نقطتين ويحصل على رمية حرة إضافية لتصبح النتيجة الأهلي 24-29 الاتحاد السكندري

ق3:22 الأهلي 24-26 الاتحاد السكندري

ق6:54 أحمد مهيب يسجل ثلاثية لتصبح النتيجة 23-23

ق7:59 إيهاب أمين يسجل للأهلي لتصبح النتيجة 20-21

ق8:30 ثلاثية من رامي إبراهيم ليتقدم الاتحاد بنتيجة 18-21

ق8:44 الأهلي 18-18 الاتحاد السكندري

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة 18-16.

ق0:30 إيهاب أمين يسجل ثلاثية والتعادل للأهلي 16-16

ق1:16 عمرو الجندي يسجل ثلاثية مجددا للأهلي لتكون النتيجة 13-16 للاتحاد السكندري

ق1:50 مُهيب يسجل ثلاثية للأهلي لتتحول النتيجة لـ 10-16 للاتحاد السكندري

ق2:40 عمر طارق يُسجل لتصبح النتيجة الأهلي 7-16 الاتحاد السكندري

ق3:00 5 نقاط متتالية من بيبو لتصبح النتيجة الأهلي 5-16 الاتحاد السكندري

ق3:53 نزول إسماعيل أحمد في فريق الاتحاد السكندري

ق4:40 ثلاثية من أحمد مهيب لتصبح النتيجة الأهلي 5-11 الاتحاد السكندري

ق5:50 الأهلي 2-11 الاتحاد السكندري

ق7:10 وقت مستقطع للأهلي بعد تأخره في النتيجة 0-9

ق7:45 الأهلي 0-7 الاتحاد السكندري

بداية المباراة

الأهلي الاتحاد كأس مصر لكرة السلة
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