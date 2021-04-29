انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري
الخميس، 29 أبريل 2021 - 23:31
كتب : FilGoal
يتنافس الأهلي والاتحاد على لقب كأس مصر لكرة السلة لموسم 2020-2021.
FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة النهائية لحظة بلحظة.
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نهاية اللقاء بفوز الاتحاد بنتيجة 76-78
ق0:8 الأهلي 74-78 الاتحاد السكندري
ق1:37 إيهاب أمين يسجل رمتين حرتين للأهلي.
ق2:11 فودة يسجل ثلاثية لتصبح النتيجة الأهلي 64-73 الاتحاد
ق3:22 مارفيل هاريس يسجل نقتطين ويحصل على رمية إضافية يسجلها بنجاح ليتقدم الاتحاد بنتيجة 60-69
ق3:37 توقف المباراة لإصابة دولا
ق3:49 ثلاثية من يوسف شوشة ليتقدم الاتحاد 60-66
ق4:15 جاكسون يسجل ثلاثية للأهلي ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 60-63
ق5:24 ميدو طه يسجل نقطتين للاتحاد لتصبح النتيجة 57-63
ق6:44 مصطفى فودة يسجل ثلاثية ليتقدم الاتحاد بنتيجة 55-61
ق6:59 ميدو طه يواصل الثلاثيات وتصبح النتيجة 55-58
ق7:13 ميدو طه يسجل ثلاثية ويرد عليه عمرو الجندي لتصبح النتيجة 55-55
ق8:49 ثلاثية من عمرو الجندي لتعود النتيجة 52-51 للأهلي
ق9:45 ثلاثية من ميدو طه ليتقدم الاتحاد بنتيجة 49-51
بداية الربع الرابع
نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي بنتيجة 49-48
ق0:5 يوسف شوشة يسجل ثلاثية ليقلص الفارق للاتحاد
ق1:08 مارفيل هاريس يسجل ثنائية لتصبح النتيجة 47-45
ق3:03 جاكسون يسجل 5 نقاط متتالية لتصبح النتيجة 47-39
ق5:16 تمريرة رائعة من عمرو الجندي لعمر طارق الذي يسجلها بشكل مباشر لتصبح النتيجة 42-38
ق5:59: جاكسون يسجل ثلاثية لتصبح النتيجة الأهلي 40-36 الاتحاد
ق7:17 هيثم كمال يتعادل للاتحاد لتصبح النتيجة 36-36
ق8:22 دونفان جاكسون يسجل رمتين حرتين للأهلي لتصبح النتيجة 36-34
ق8:45 ثلاثية جديدة لعمرو الجندي وأول تقدم للأهلي في المباراة لتكون النتيجة 34-32
ق9:40 ثلاثية لعمرو الجندي لتصبح النتيجة 31-32 للاتحاد
بداية الربع الثالث
نهاية الربع الثاني بنتيجة الأهلي 28-32 الاتحاد السكندري
ق2:42 إسماعيل أحمد يقدم تمريرة رائعة لأحمد عادل "دولا" الذي يسجل نقطتين. الأهلي 26-31 الاتحاد السكندري
ق3:10 مارفيل هاريس يسجل نقطتين ويحصل على رمية حرة إضافية لتصبح النتيجة الأهلي 24-29 الاتحاد السكندري
ق3:22 الأهلي 24-26 الاتحاد السكندري
ق6:54 أحمد مهيب يسجل ثلاثية لتصبح النتيجة 23-23
ق7:59 إيهاب أمين يسجل للأهلي لتصبح النتيجة 20-21
ق8:30 ثلاثية من رامي إبراهيم ليتقدم الاتحاد بنتيجة 18-21
ق8:44 الأهلي 18-18 الاتحاد السكندري
بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة 18-16.
ق0:30 إيهاب أمين يسجل ثلاثية والتعادل للأهلي 16-16
ق1:16 عمرو الجندي يسجل ثلاثية مجددا للأهلي لتكون النتيجة 13-16 للاتحاد السكندري
ق1:50 مُهيب يسجل ثلاثية للأهلي لتتحول النتيجة لـ 10-16 للاتحاد السكندري
ق2:40 عمر طارق يُسجل لتصبح النتيجة الأهلي 7-16 الاتحاد السكندري
ق3:00 5 نقاط متتالية من بيبو لتصبح النتيجة الأهلي 5-16 الاتحاد السكندري
ق3:53 نزول إسماعيل أحمد في فريق الاتحاد السكندري
ق4:40 ثلاثية من أحمد مهيب لتصبح النتيجة الأهلي 5-11 الاتحاد السكندري
ق5:50 الأهلي 2-11 الاتحاد السكندري
ق7:10 وقت مستقطع للأهلي بعد تأخره في النتيجة 0-9
ق7:45 الأهلي 0-7 الاتحاد السكندري
بداية المباراة