هل أنتم مستمتعون؟ يونايتد يعاقب روما ويكتسحه بسداسية

تقدم روما في النتيجة على مانشستر يونايتد لكنه لم يكن يدري أن ذلك سيكون بداية النهاية بالنسبة له في اللقاء ليخسر بنتيجة تاريخية.

واكتسح مانشستر يونايتد منافسه روما بستة أهداف لهدفين اليوم الخميس في ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وسيلتقي الفريقان الخميس المقبل في لقاء الإياب في ملعب الأولمبيكو في إيطاليا.

افتتح برونو فيرنانديز أهداف اللقاء في الدقيقة التاسعة.

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وأدرك لورينزو بيلليجريني التعادل لروما التعادل في النتيجة 15.

وسجل إدين دجيكو الهدف الثاني لروما في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني أدرك إدينسون كافاني التعادل ليونايتد في الدقيقة 48، قبل أن يسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 64.

وأضاف برونو فيرنانديز هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 75 سجل بول بوجبا الهدف الخامس ليونايتد.

وأتم ماسون جرينوود سداسية يونايتد بهدف في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة إجراء روما لثلاثة تبديلات اضطرارية من بينهم حارس المرمى باو لوبيز للإصابة.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بشكل سريع وسط استحواذ ليونايتد واضطر روما لإجراء أول تبديلاته الاضطرارية في الدقيقة الخامسة بخروج جوردان فيريتوت ومشاركة جونزالو فيلار.

وفي الدقيقة التاسعة ومن تمريرة ثلاثية رائعة من بوجبا لكافاني إلى برونو سدد اللاعب البرتغالي كرة ساقطة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول ليونايتد.

وفي الدقيقة 13 لمست الكرة يد بول بوجبا ليحصل روما على ركلة جزاء أدرك منها لورينزو بيلليجريني التعادل.

وأجرى روما ثاني تبديلاته بخروج الحارس باو لوبيز وشارك أنطونيو ميرانتي بدلا منه بعدما تصدى الأول لتسديتي بوجبا وآرون وان بيساكا وسقط على كتفه.

هدأت المباراة ومن هجمة منظمة لروما بدأها هنريك مخيتاريان ومرر الكرة إلى بيلليجريني الذي أرسل عرضية زاحفة لدجيكو الذي سدد بسهولة في الشباك معلنا عن الهدف الثاني لفريقه.

وعقب الهدف أجرى روما ثالث تبديلاته بخروج ليوناردو سبينازولا وشارك برونو بيريز بدلا منه.

ومع بداية الشوط الثاني كشر مانشستر يونايتد عن أنيابه وأدرك كافاني التعادل في الدقيقة 48 بتسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء بعد بينية جميلة من برونو فيرنانديز.

واصل يونايتد ضغطه وفي الدقيقة 64 استغل كافاني كرة مرتدة من حارس روما بعد تسديدة سيئة من بيساكا وسجل الهدف الثالث ليونايتد.

وفي الدقيقة 71 حصل كافاني على ركلة جزاء بعدما أعاقه كريس سمولينج وأكدت تقنية الفيديو صحة القرار ونفذها برونو فيرنانديز بنجاح على يمين الحارس.

وأجرى يونايتد أول تبديلاته بمشاركة ماسون جرينوود بدلا من ماركوس راشفورد في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 75 أرسل برونو فيرنانديز عرضية متقنة حولها بوجبا برأسية قوية في الشباك ليعلن عن الهدف الخامس ليونايتد.

وعقب ثماني دقائق شارك نيمانيا ماتيتش بدلا من فريد.

ذلك قبل أن يرسل كافاني بينية رائعة للغاية تسلهما جرينوود وسدد بيمناه لترتطم الكرة بقدم المدافع والحارس وتسكن الشباك وتعلن عن سادس أهداف يونايتد.

وفي الدقيقة 89 شارك خوان ماتا بدلا من برونو فيرنانديز.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز يونايتد بستة أهداف لهدفين.