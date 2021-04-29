حوار – ألونسو يتحدث عن: تفضيل ليفربول على ريال مدريد.. معجزة اسطنبول و"أسوأ 20 دقيقة ضد برشلونة"

تحدث تشابي ألونسو لاعب ليفربول وريال مدريد السابق عن أسوأ لحظة له خلال مسيرته الكروية ولماذا اختار اللعب للنادي الإنجليزي عام 2004.

FilGoal.com يقدم لكم حوار تشابي ألونسو مع جايمي كاراجير لاعب ليفربول عبر البرنامج الإذاعي "Greatest Game"

أسوأ لحظة في مسيرة ألونسو كانت ضد برشلونة حين بنتيجة 5-0 في موسم 2010-2011، وقال عنها: "كنا نعلم إننا إذا لعبنا بلطف فسيقومون (برشلونة) بقتلنا".

وأضاف "الخسارة بنتيجة 5-0 في ملعب كامب نو كانت أسوأ ليلة لي في كرة القدم".

وشدد "بعد 20 دقيقة كنت أرغب في الرحيل، وأن أذهب للمنزل وأغتسل".

وتابع "كانت (لحظة) مؤلمة للغاية، لكنها أعطاتنا الدافع ولم نكن لنهزمهم (في الموسم التالي)".

وكشف ألونسو كواليس تفضيله الانتقال لليفربول عام 2004 على أن ينتقل لريال مدريد حين كان لاعبا لريال سوسيداد.

وقال: "في هذا الصيف كان هناك اهتماما من ريال مدريد، وكان هناك حديثا بين الفريقين، لكن المحادثات أخذت وقتا طويلا، بعدما قلت لنفسي: ماذا يحدث؟ هل هم حقا يرغبون في التعاقد معي؟".

وتابع "في هذا التوقيت جاء ليفربول وكان مهتما بي للغاية، وهذا ما شعرت به فتحدثت مع رافا (بينيتيث) وريك باري مالك (رئيس النادي السابق)".

وواصل "رأيت هذا الاهتمام وقلت: يا إلهي!".

وأكمل "كانت خطوة مهمة بالنسبة لي وغيرت الكثير من تفكيري، وقلت لنفسي: لا، يجب أن أختار ليفربول لأن رافا أقنعني بذلك".

واستمر "كنت أعرف الفريق والمدينة لكني لم أكن أعرف الكثير، وبالنسبة لي كانت ستكون تجربتي الأولى، وذهبت إلى هناك وكنت مستعدا لكي أتعلم سريعا بقدر الإمكان".

ألونسو كان ضمن كتيبة ليفربول التي استطاعت العودة في النتيجة ضد ميلان عام 2005، ومن خسارة 3-0 لتعادل 3-3 ثم فوز بركلات الترجيح ليفوز الفريق الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا في مباراة يُطلق عليها "معجزة اسطنبول" حيث لُعب اللقاء.

فكيف كان شعور ألونسو خلال الشوط الأول من اللقاء بعد التأخر في النتيجة؟

يُجيب ألونسو "كنت غاضبا، وأفكر بأن ليس علينا أن نستسلم فهذه فرصة جميلة".

وواصل "كنت محرجا مما كنا نفعله، كان مؤلما للغاية، وهذا كان انطباعي الأول (خلال اللقاء) لكن لاحقا أجرى رافا عدة تغييرات، وهنا فكرت في: لنرى كيف سيسير الأمر".

وأتم "الاستماع لصافرات الجماهير كان مهما، لم تكن رغبتهم في تقليل حماسنا، لكننا فكرنا في أن علينا أن نحاول ونعطيهم أي شيء يؤمنوا به".