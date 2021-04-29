سذاجة فياريال تحافظ على حظوظ أرسنال.. إيمري يفشل في الإجهاز على لاعبيه السابقين

فاز فياريال الإسباني على ضيفه أرسنال الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب لاسيراميكا بذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

فياريال تقدّم في الشوط الأول بهدفي مانو تريجيروس وراؤول ألبيول. فيما سجّل أرسنال هدفا ثمينا في الشوط الثاني عن طريق نيكولاس بيبي.

وتقام مباراة الإياب في ملعب الإمارات يوم الخميس المقبل، ويكفي أرسنال فيها الفوز بهدف دون رد ليعبر إلى النهائي.

بذكريات ثأرية

شهدت المباراة الكثير من الذكريات، على رأسها أوناي إيمري مدرب فياريال والمدرب السابق لـ أرسنال.

إيمري الذي أقيل من منصبه في أرسنال بالموسم الماضي، كان حريصا على معاقبلة إدارة النادي الإنجليزي والإطاحة به من أوروبا.

لكن قبل قصة إيمري وأرسنال، كان هناك قصة طويلة بين فياريال وأرسنال تعود إلى 2006.

وقتها التقى الفريقان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتسببت ركلة جزاء خوان رومان ريكيلمي الضائعة في الوقت بدل الضائع في توديع الغواصات الصفراء للبطولة وعبور أرسنال إلى النهائي.

وشهدت المباراة مشاركة المصري محمد النني كبديل في الوقت بدل الضائع للقاء.

دون مهاجم صريح

دخل أوناي إيمري مدرب فياريال االمباراة بطريقة 4-3-3 في حضور الثلاثي الهجومي الخطير جيرارد مورينو وصامويل تشوكويزي وباكو ألكاسير.

في المقابل اضطر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إلى الاعتماد على نيكولاس بيبي في الهجوم مع غياب أليكساندر لاكازيت للإصابة، وعدم جاهزية بيير إيمريك أوباميانج المتواجد على مقاعد البدلاء.

بداية نارية

لم يغرق أفراد فياريال في كابوس 2006 كثيرا، ودخلوا في صلب الموضوع بعد 5 دقائق فقط عندما افتتح تريجيروس التسجيل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

لاعب الوسط الإسباني وبعد أن طُرد في مواجهة برشلونة قبل أيام قليلة على إثر تدخل عنيف في حق ليو ميسي، تقدّم للغواصات الصفراء أمام أرسنال في توقيت مثالي.

أرسنال ظهر خجولا في الجانب الهجومي ولم يستطع تشكيل خطورة حقيقية في الدقائق التالية، مما سمح لـ فياريال بمضاعفة النتيجة.

حدث ذلك في الدقيقة 30 بواسطة القائد ألبيول الذي ترجم ركنية نفذها داني باريخو ولمسها جيرارد مورينو، ليقابلها الدولي الإسباني السابق في شباك أرسنال مباشرة.

تقنية الفيديو تعاند أرسنال

عاش أرسنال سيناريوهات قاسية مع تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي بالأسابيع الماضية، والدوري الأوروبي لن يكون مختلفا.

في الدقيقة 34 احتسب الحكم البرتغالي أرتور سواريش دياش ركلة جزاء لـ أرسنال بعد عرقلة بيبي بواسطة ألبيول.

لكن بعد مراجعة الـVAR، اكتشف الحكم وجود لمسة يد على بيبي لحظة استلامه الكرة، ليلغي ركلة الجزاء ويشهر بطقة صفراء في وجه المهاجم الإيفواري.

فياريال حاول اختتام الشوط الأول بهدف ثالث بواسطة ألكاسير الذي نفذ ركلة حرة مباشرة، لكن لينو أمسكها بثبات.

غابت رصاصة الرحمة

مع بداية الشوط الثاني أقحم إيمري الفرنسي فرانسيس كوكولين لاعب أرسنال الأسبق، بدلا من ألكاسير.

نقطة تحول كبيرة في اللقاء شهدتها الدقيقة 57 عندما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه سيبايوس بعد تدخُل على باريخو، ليترك الإسباني زملاءه بعشرة لاعبين.

هجمات فياريال تواصلت وكاد تشوكويزي أن يضيف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 61، لكن لينو تصدى بنجاح.

أرتيتا تحرك في الدقيقة 63 ودفع بالبرازيلي جابرييل مارتينيلي بدلا من أوديجارد.

بعدها سنحت فرصة أخرى لـ مورينو البعيد عن مستواه في مواجهة المرمى بالدقيقة 66، لكن لينو تصدى مجددا.

إيمري اضطر إلى إخراج ظهيره الأرجنتيني المتألق خوان فويث في الدقيقة 70 بعد تعرضه لإصابة، وعوضه بالقائد ماريو جاسبار.

هفوة قاتلة

أرسنال نجح في العودة للقاء بالدقيقة 70 عندما تعرض ساكا لعرقلة داخل منطقة الجزاء بواسطة تريجيروس، لم يتردد الحكم في احتسابها وأكدتها تقنية الفيديو.

لينبري بيبي ويسجل هدفا ثمينا للغاية من علامة الجزاء في الدقيقة 71.

مزيد من الأنباء السيئة

المباراة واصلت جنونها عندما طُرد الفرنسي كابوي ببطاقة صفراء ثانية عقب تدخل عنيف على ساكا.

كابوي –المطرود- تلقى العلاج في أرض الملعب لـ3 دقائق قبل أن يخرج محمولا على محفة دون رجعة، إذ أصيب نفسه في التدخل القوي على ساكا.

إيمري دفع في الدقيقة 80 بـ ألبيرتو مورينو ومويس جوميز بدلا من ألفونسو بيدرازا وتريجيروس.

عودة أوبا

في الدقائق الخمس الأخيرة دفع أرتيتا بقائده أوباميانج بدلا من ساكا بحث عن تعادل قاتل.

الهدف كاد أن يُسجل بالفعل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عندما انطلق توماس ومرر نحو أوباميانج الذي التف وسدد كرة قوية تصدى لها خيرونيمو روي ببراعة.

في الثواني الأخيرة ظهر محمد النني كبديل رفقة ويليان بدلا من بيبي وإيميل سميث رو، لكن ما تبقى من لحظات لم يكن كافيا للدولي المصري للمس الكرة.