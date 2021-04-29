عواد وإمام عاشور وأحمد عيد أساسيون مع فريق أمل الزمالك أمام زد

الخميس، 29 أبريل 2021 - 21:59

كتب : إبراهيم رمضان

إمام عاشور يحتفل مع لاعبي الزمالك للشباب بعد مباراة الأهلي

يقود محمد عواد وإمام عاشور تشكيل فريق الأمل للزمالك أمام زد.

إمام عاشور

النادي : الزمالك

سيف الدين الجزيري

النادي : الزمالك

الزمالك

وأعلن محمد مصطفى "ممس" مدرب الفريق، التشكيل لمواجهة نادي زد الودية بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد تواجد إمام عاشور وأحمد عيد الثنائي الموقوف من قبل اتحاد الكرة عن خوض مباريات رسمية.

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من جهة أخرى، يحرس محمد عواد الحارس الثالث للفريق الأول مرمى الفريق بعد استبعاده من قائمة الفريق الأول أمام المقاولون العرب.

ويقود سيف الدين الجزيري المهاجم التونسي للفريق الأول، خط الهجوم بعد غيابه عن لقاء المقاولون للإنذار الثالث.

وجاء تشكيل فريق أمل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: حاتم محمد – حسام عبد المجيد – ياسين مرعي – أحمد عيد.

الوسط: حمدي علاء – إمام عاشور.

أمامهما: سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – حسين فيصل.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

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