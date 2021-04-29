اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلي والجونة

الخميس، 29 أبريل 2021 - 21:47

كتب : FilGoal

محمد عادل - تقنية الفيديو - VAR - الزمالك - المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة في الدوري.

الأهلي يواجه الجونة مساء غد الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 لبطولة الدوري.

وسيكون محمد عادل الحكم الدولي، حكما للساحة في اللقاء، فيما يعاونه شريف عبد الله ومحمد عزازي كحكمين مساعدين.

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وسيكون محمد فاروق حكما رابعا للقاء.

وسيتولى صبحي العمراوي مسؤولية حكم الفيديو، ويعاونه حمادة الجلاوي.

محمد عادل صاحب الـ43 عاما، قاد مباراة واحدة للأهلي هذا الموسم أمام الإنتاج الحربي، فاز فيها الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما لم يقد أي مباراة للجونة.

من جهة أخرى، يقود عبد العزيز السيد مباراة البنك الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، ويعاونه أحمد عبد الغني، ومحمود حسين علي.

في الدوري الأهلي الجونة
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