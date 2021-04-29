تشكيل المقاولون – هجوم قوي للذئاب أمام الزمالك

الخميس، 29 أبريل 2021 - 20:50

كتب : FilGoal

حسرة لاعبو المقاولون عقب هدف الأهلي الثاني

يقود كريم مصطفى هجوم المقاولون العرب أمام الزمالك، فيما يبدأ محمد مجلي بجانب محمد رزق في وسط الملعب.

أعلن عماد النحاس مدرب المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد قيادة كريم مصطفى لخط الهجوم، فيما يتواجد لويس إدوارد بجانب عبد الله ياسين ويوسف الجوهري خلف المهاجم.

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من جهة أخرى، يحرس محمود أبو السعود المرمى، ويقود باسم علي مركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكي المقاولون العرب كالتالي:

حارس: محمود أبو السعود.

الدفاع: حسن الشامي – محمد سمير – فاروق الدين كابوري – باسم علي.

الوسط: محمد رزق – محمد مجلي.

أمامهما: لويس إدوارد - عبد الله ياسين – يوسف الجوهري.

الهجوم: كريم مصطفى.

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