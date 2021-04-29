تشكيل الزمالك - أحداد يقود الهجوم أمام المقاولون العرب

الخميس، 29 أبريل 2021 - 20:36

كتب : أحمد شوقي صلاح

حميد أحداد - الزمالك

يقود المغربي حميد أحداد هجوم الزمالك في مواجهة المقاولون العرب في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في تمام التاسعة والنصف.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

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حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي

أمامهم: يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي

الهجوم: حميد أحداد

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومروان حمدي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الجدول برصيد 39 نقطة بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.

تشكيل الزمالك في الدوري
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