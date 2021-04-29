تشكيل الزمالك - أحداد يقود الهجوم أمام المقاولون العرب
الخميس، 29 أبريل 2021 - 20:36
كتب : أحمد شوقي صلاح
يقود المغربي حميد أحداد هجوم الزمالك في مواجهة المقاولون العرب في الجولة 18 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في تمام التاسعة والنصف.
وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:
حراسة المرمى: محمود جنش
الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي
أمامهم: يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي
الهجوم: حميد أحداد
ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومروان حمدي.
ويتصدر الزمالك ترتيب الجدول برصيد 39 نقطة بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.
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