اللقب مصري.. باوك إلى نهائي كأس اليونان في الوقت القاتل بمشاركة وردة

الخميس، 29 أبريل 2021 - 20:26

كتب : FilGoal

باوك

ضرب باوك موعدا ناريا مع أولمبياكوس في نهائي كأس اليونان، بتخطيه أيك أثينا في نصف النهائي.

باوك تفوق على أيك 2-1 في إياب نصف النهائي اليوم الخميس بملعب تومبا، ليتأهل مستفيدا من فوزه ذهابا 1-0.

وبالتالي سنكون على موعد مع صدام مصري في النهائي بين عمرو وردة صانع ألعاب باوك، وأحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس.

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وشهدت المباراة مشاركة وردة أساسيا وخروجه في الدقيقة 87.

وكاد وردة أن يتقدّم لـ باوك في الشوط الأول من داخل منطقة المرمى، لكن تسديدته اصطدمت في وجه حارس أيك وتحديدا في عينه ليتلقى الأخير العلاج لعدة دقائق.

المباراة المثيرة اشتعلت في الشوط الثاني عندما أهدر البرتغال المخضرم فيرينيا ركلة جزاء لـ باوك في الدقيقة 61.

ليعاقبه كونستانتينوس كالانوبولوس لاعب أيك ويسجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 70، ليتعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وظلت بطاقة التأهل مُعلقة حتى الدقيقة 85 عندما سجل التشيكي مايكل كرمنيتش هدف التعادل لـ باوك.

بعدها سحب المدرب المصري عمرو وردة في الدقيقة 87 وعوضه بـ ثيوخاريس تسينجاراس.

ثم أطلق أندريا زيفكوفيتش رصاصة الرحمة على أيك بهدف قاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أمّن تأهل باوك بعد لقاء عصيب.

ويحمل أولمبياكوس لقب الموسم الماضي في الكأس، فيما فاز باوك باللقب قبلها لـ3 مواسم متتالية.

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