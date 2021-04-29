محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال

الخميس، 29 أبريل 2021 - 20:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

رد محمد صلاح على أسئلة المتابعين عبر فيديو نُشر على "يوتيوب" في إطار حملة دعائية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وإليكم أبرز الأسئلة والإجابات من محمد صلاح:

* الرياضة المفضلة غير الكرة؟

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"أحب كرة السلة وأشاهد الدوري الأمريكي وهي رياضتي المفضلة الأولى بعد كرة القدم وأحب مشاهد UFC والملاكمة أيضا".

* فريقك المفضل في مصر؟

"قلت سابقا إنني كنت أشجع الإسماعيلي جدا، وبدأت تشجيع الفريق من عمر 7 أو 8 سنوات بسبب تشجيع والدي لهم وبحب الإسماعيلي منذ أن كانوا مدرسة الفن والهندسة".

* موعد الاعتزال؟

"لا أفكر في قرار الاعتزال ولا أعلم ما سيحدث في المستقبل لكن لا أتوقع أن اعتزل في مصر".

* كيفية التعامل مع الانتقادات؟

"موجودة في كل مكان، في الحياة لابد أن تمر بها ولا أعطي لها اهتمام وأضع في ذهني هدفي ولا اهتم بالآراء الأخرى".

* أفضل حدث في 2020؟

"ولادة نجلتي كيان، والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة مع ليفربول بعد غياب دام 30 عاما".

وينافس صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي إذ سجل 20 هدفا بقميص ليفربول الموسم الجاري.

كما تواجد المصري في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي للعبة FIFA 21. (طالع التفاصيل)

محمد صلاح ليفربول الإٍسماعيلي
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