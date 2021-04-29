تشكيل أرسنال – بيبي مهاجم صريح.. والنني بديل أمام فياريال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة فياريال في ملعب لاسيراميكا بذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ويتواجد المصري محمد النني على مقاعد البدلاء، فيما يبدأ الغاني توماس بارتي والإسباني داني سيبايوس بالوسط على حسابه.

فيما دفع أرتيتا بالإيفواري نيكولاس بيبي في مركز المهاجم لتعويض غياب أليكساندر لاكازيت الذي لم يلحق باللقاء، بالإضافة إلى عدم الجاهزية الكاملة للقائد بيير إيمريك أوباميانج المتعافي من مرض الملاريا والمتواجد على مقاعد البدلاء.

في المقابل يعتمد أوناي إيمري مدرب فياريال –ومدرب أرسنال السابق- على طريقة 4-3-3 في حضور الثلاثي الهجومي الخطير: جيرارد مورينو، وباكو ألكاسير، وصامويل تشوكويزي.

ويواصل إيمري الدفع بحارسه الثاني خيرونيمو روي بمباريات الدوري الأوروبي على حساب سيرخيو أسينخو.

ويتواجد فرانسيس كوكولين لاعب أرسنال السابق على مقاعد بدلاء فياريال.

تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: كالوم تشامبرز – روب هولدينج – بابلو ماري – جرانيت تشاكا

الوسط: توماس بارتي – داني سيبايوس – بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – إيميل سميث رو

الهجوم: نيكولاس بيبي

دكة البدلاء: مات ريان – آرثر أوكونكو – هيكتور بيليرين – جابرييل – ديفيد لويز – سيدريك سواريش – محمد النني – ريز نيلسون – إدي نكيتياه – ويليان – بيير إيمريك أوباميانج – جابرييل مارتينيلي

تشكيل فياريال:

حراسة المرمى: خيرونيمو روي

الدفاع: خوان فويث – راؤول ألبيول – باو توريس – ألفونسو بيدرازا

الوسط: داني باريخو – إيتيان كابوي – مانو تريجيروس

الهجوم: صامويل تشوكويزي – جيرارد مورينو – باكو ألكاسير

دكة البدلاء: سيرخيو أسينخو – ماريو جاسبار – راميرو فونيس موري – كارلوس باكا – بيرفيس إستوبينيان – ألبيرتو مورينو – فرانسيس كوكلين – جاومي كوستا – موي جوميز – جيريمي – أليكس باينا – فيرناندو نينيو