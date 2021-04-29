التشكيل – يونايتد بالقوة الضاربة وكافاني يقود الهجوم.. ظهور سمولينج ومخيتاريان مع روما

دفع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بالقوة الضاربة لفريقه في التشكيل المستدعى للقاء روما.

ويستضيف يونايتد اليوم الخميس روما في ملعبه أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: فريد- سكوت مكتوميناي

في الوسط الهجومي: بول بوجبا- برونو فيرنانديز- ماركوس راشفورد

في الهجوم: إدينسون كافاني

أما تشكيل روما فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: باو لوبيز

في الدفاع: كريس سمولينج- بريان كريستانتي- روجير إيبانيز

في الوسط: ريك كارسدروب- أمادو دياوارا- جوردان فيريتوت- ليوناردو سبينازولا

في الوسط الهجومي: لورينزو بيلليجريني- هنريك مخيتاريان

في الهجوم: إدين دجيكو