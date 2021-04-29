التشكيل – يونايتد بالقوة الضاربة وكافاني يقود الهجوم.. ظهور سمولينج ومخيتاريان مع روما

الخميس، 29 أبريل 2021 - 20:01

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديش وماركوس راشفورد مع مانشستر يونايتد أمام ليدز

دفع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بالقوة الضاربة لفريقه في التشكيل المستدعى للقاء روما.

ويستضيف يونايتد اليوم الخميس روما في ملعبه أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

أخبار متعلقة
صلاح في تشكيل الموسم لـ الدوري الإنجليزي في لعبة فيفا 21 طبيب المنتخب يوضح عبر في الجول حقيقة غياب تريزيجيه عام كامل جالاتاسراي يعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: فريد- سكوت مكتوميناي

في الوسط الهجومي: بول بوجبا- برونو فيرنانديز- ماركوس راشفورد

في الهجوم: إدينسون كافاني

أما تشكيل روما فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: باو لوبيز

في الدفاع: كريس سمولينج- بريان كريستانتي- روجير إيبانيز

في الوسط: ريك كارسدروب- أمادو دياوارا- جوردان فيريتوت- ليوناردو سبينازولا

في الوسط الهجومي: لورينزو بيلليجريني- هنريك مخيتاريان

في الهجوم: إدين دجيكو

مانشستر يونايتد روما الدوري الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كارثة غرناطة.. برشلونة يتعثر قبل خطوة واحدة من تحقيق المستحيل 2 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل المقاولون – هجوم قوي للذئاب أمام الزمالك 20 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الأوروبي – فياريال (1) (0) أرسنال.. جووووووووووول 27 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد (0) - (0) روما.. تبديل اضطراري 33 دقيقة | أوروبا
تشكيل الزمالك - أحداد يقود الهجوم أمام المقاولون العرب 34 دقيقة | الدوري المصري
اللقب مصري.. باوك إلى نهائي كأس اليونان في الوقت القاتل بمشاركة وردة 44 دقيقة | المحترفون
محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 45 دقيقة | المحترفون
تشكيل أرسنال – بيبي مهاجم صريح.. والنني بديل أمام فياريال ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك