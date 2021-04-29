العامري فاروق: أتمني مواجهة فريق خارج شمال إفريقيا.. وجدول الدوري أبسط من تصدير المشاكل

الخميس، 29 أبريل 2021 - 18:29

كتب : أحمد الخولي

العامري فاروق

أوضح العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي دراسة فكرة إنشاء شركة استاد الأهلي، وكذلك تحدث عن جدول الدوري المضغوط ومنافس الأهلي في دوري الأبطال.

وقال العامري فاروق عبر إذاعة الشباب والرياضة: "السبت المقبل سنضع حجر اساس ستاد النادي الأهلي، والاعلان عن بعض التفاصيل".

وتابع: "ندرس بعض الملفات ومنها إنشاء شركة ستاد النادي الأهلي، وسيتم التنسيق والإعلان في الفترة المقبلة".

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وأضاف عن قرعة دوري أبطال إفريقيا قائلا: "أتمني مواجهة فريق خارج شمال إفريقيا، ولكن في النهاية لا يوجد فرق في مواجهة مع أي فريق".

وواصل "البطل يواجه أي فريق من أجل الفوز باللقب بدون النظر إلى المنافس".

وتحدث عن جدول الدوري المصري المضغوط قائلا: "لابد من وضع القواعد المضبوطة لإدارة كرة القدم، الموضوع أبسط من تصدير مشكلة أنك مُجبر على إنهاء الدورى في ميعاد محدد".

وأكمل "من يُقدر أحدا لابد أن يكون إيجابي على ملفات ترفع اسم بلاده في الخارج".

وتطرق للحديث عن أزمة مباراة كرة السلة بين القطبين الأهلي والزمالك مواصلا: "حكم المباراة هو الذي أصر على خروج المتواجدين في الصالة بناء على لائحة اتحاد الكرة للسلة في عدم حضور الجماهير".

وأردف" تراجعت عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتجاوزين بعد توسط البعض".

وأتم "تم حل الأزمة في مباراة الاهلي والزمالك في كرة اليد وتم توضيخ كافة الأمور".

ونشبت أزمة بين الأهلي والزمالك أولا في مواجهة الدوري بالسلة بسبب حضور جماهيري للأبيض وانتهاء المباراة دون إقامتها.

وفي نهائي اليد نشبت أزمة بسبب مشاركة إبراهيم المصري لاعب الأهلي وهو مصاب بفيروس كورونا.

العامري فاروق الأهلي في الدوري في إفريقيا
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