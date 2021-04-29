تشكيل برشلونة - جريزمان وميسي يقودان الهجوم أمام غرناطة

الخميس، 29 أبريل 2021 - 17:57

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة تشكيل الفريق لمواجهة غرناطة في لقاء مؤجل من الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ويقود الثنائي أنطوان جريزمان وليونيل ميسي خط الهجوم، فيما يواصل المدرب الهولندي الاعتماد على ثلاثي في الخط الخلفي.

وجاء تشكيل كومان كالآتي:

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حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

الدفاع: جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجيزا

الوسط: جوردي ألبا - سيرخيو بوسكيتس – سيرخي روبروتو – فيرنيكي دي يونج – إلكاس موريبا

الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي

ويمتلك برشلونة فرصة الانفراد بالصدارة حال الفوز على الفريق الأندلسي، إذ يمتلك البلاوجرانا 71 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

فيما يحتل غرناطة المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

تشكيل برشلونة الدوري الإسباني
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