جالاتاسراي يعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

أعلن نادي جالاتاسراي يوم الخميس ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق إلى الرقم 4.

كان النادي قد كشف عن إصابة 3 لاعبين في صفوف الفريق بفيروس كورونا يوم الثلاثاء.

وأكد النادي في بيان يوم الخميس إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا، ولم يتم الكشف عن أسم اللاعب المصاب.

الرباعي تم عزله وبدأ في تلقي العلاج.

كان النادي قد أعلن شفاء لاعبه مصطفى محمد من فيروس كورونا قبل ساعات من مباراة أنطاليا سبور يوم الأحد.

وشارك مهاجم منتخب مصر كبديل في اللقاء وسجل هدف المباراة الوحيد.

وانتصر جالاتاسراي على كونيا سبور بهدف في الدوري التركي يوم الأربعاء.

ويحتل جالاتاسراي المركز الثاني في الدوري التركي برصيد 72 نقطة، بفارق الأهداف عن فنربخشه الذي لعب مباراة أقل.

فيما يتصدر بشكتاش الدوري التركي برصيد 78 نقطة.