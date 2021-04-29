راموس قد يشارك أمام تشيلسي

الخميس، 29 أبريل 2021 - 16:46

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إنتر

قد يلحق سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بمباراته فريقه الهامة ضد تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

ريال مدريد تعادل على ملعبه في لقاء الذهاب بنتيجة 1-1 يوم الثلاثاء ويستعد لملاقاة أوساسونا في الدوري الإسباني يوم السبت، قبل مواجهة الإياب في ستامفورد بريدج الأربعاء المقبل.

وشهد تدريب ريال مدريد يوم الخميس مشاركة سيرجيو راموس مع زملائه بعد معاناته طوال هذا الشهر من إصابة عضلية والإصابة بفيروس كورونا.

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زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قد يشرك راموس لبعض الوقت في لقاء أوساسونا تمهيدا للدفع به كأساسي أمام تشيلسي.

وأوضح ريال مدريد عبر موقعه أن تدريب الخميس شهد أيضا ظهور فيرلاند ميندي وناتشو في الجيمانزيوم، فيما واصل لوكاس فاسكيز برنامجه التأهيلي، بينما يتعافى فيدي فالفيردي من إصابته بفيروس كورونا.

وتأتي عودة راموس في الوقت الذي أعلن فيه ريال مدريد إصابة مدافعه داني كارباخال واحتمالية حتى نهاية الموسم.

اللاعب العائد من الإصابة قبل أيام، خرج مستبدلا من لقاء تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا كارباخال أنه يعاني من إصابة في العضلة الضامة بساقه اليمنى. سيتم رصد تطور حالته".

ومن المتوقع أن يغيب البالغ من العمر 29 عاما حتى نهاية الموسم، حسب تقرير جريدة ماركا.

وعاد كارباخال للمشاركة هذا الأسبوع بعد ابتعاده لأكثر من شهرين بسبب تمزق عضلي في الفخذ الأيمن.

وعانى المدافع الإسباني من الإصابات كثيرا هذا الموسم، فقد شارك في 15 مباراة فقط.

إصابة كارباخال تعد بمثابة ضربة قوية لكتيبة زين الدين زيدان التي تصارع على لقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا في الأسابيع الأخيرة من الموسم الجاري.

فالفريق يحتل وصافة الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة مع برشلونة الذي يلاقي غرناطة يوم الخميس، وبفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

أوزان كاباك ليفربول
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