أجندة الزمالك - 21 مباراة محلية محتملة بين مايو وسبتمبر

مباريات مضغوطة ومشوار مهم في انتظار الزمالك بدءا من شهر مايو المقبل محليا في الدوري وكأس مصر.

كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي ستكون على موعد 21 مباراة محتملة بين الدوري والكأس (3 مباريات محتملة حال الوصول لنهائي كأس مصر) في تلك الفترة بين الأول من مايو وحتى نهاية سبتمبر.

وأعلن اتحاد الكرة جدول الدوري المصري بدءا من الجولة 22 وحتى 34 ومن المقرر أن ينتهي في 30 سبتمبر المقبل.

وإليكم مواعيد مباريات الزمالك بين الأول من مايو المقبل وحتى نهاية الموسم الجاري:

2 مايو 2021: الزمالك × بيراميدز – ستاد القاهرة 9 ونصف مساءً بتوقيت القاهرة – الجولة 21

6 مايو 2021: الزمالك × سموحة – ستاد القاهرة 9 ونصف مساءً بتوقيت القاهرة – الجولة 22

10 مايو 2021: الأهلي × الزمالك – ستاد القاهرة 9 ونصف مساءً بتوقيت القاهرة – الجولة 23

الجمعة 14 مايو 2021: الزمالك × إنبي – ستاد القاهرة 9 مساءً - الجولة 22

الخميس 20 مايو 2021: الزمالك ×طلائع الجيش – ستاد القاهرة 7 مساءً - الجولة 23

الإثنين 24 مايو 2021: الزمالك × المصري – ستاد الإسكندرية 9 مساءً - الجولة 24

الجمعة 18 يونيو 2021: الجونة × الزمالك – ستاد خالد بشارة 7 مساءً – الجولة 25

كأس مصر: الفترة بين 28-30 مايو 2021

الأربعاء 23 يونيو 2021: الزمالك × أسوان – ستاد القاهرة 9 مساءً – الجولة 26

السبت 3 يوليو 2021: مصر للمقاصة × الزمالك – ستاد الجيش بالسويس 9 مساءً – الجولة 27

الثلاثاء 10 أغسطس 2021: الزمالك × غزل المحلة – ستاد القاهرة 9 مساءً – الجولة 28

الأربعاء 18 أغسطس 2021: الاتحاد × الزمالك – ستاد الإسكندرية 9 مساءً – الجولة 29

الأربعاء 25 أغسطس 2021: الإسماعيلي × الزمالك – ستاد الإسماعيلية 9 مساءً – الجولة 30

10 - 12 سبتمبر الأدوار التمهيدية في دوري أبطال إفريقيا

السبت 11 سبتمبر 2021: الزمالك × وادي دجلة – ستاد القاهرة 9 مساءً – الجولة 31

17 - 19 سبتمبر 2021 إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا

17-19 سبتمبر 2021: سيراميكا كليوباترا × الزمالك – ستاد السويس الجديد – الجولة 32

25-26 سبتمبر 2021: الزمالك × الإنتاج الحربي – ستاد القاهرة – الجولة 33

29-30 سبتمبر 2021: البنك الأهلي × الزمالك – ستاد بتروسبورت – الجولة 34