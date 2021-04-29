أندير هيريرا: سنذهب لملاقاة سيتي في مانشستر للفوز فقط فليس لدينا ما نخسره

يؤمن أندير هيريرا لاعب وسط باريس سان جيرمان بفرص فريقه في إمكانية عبور عقبة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا رغم الخسارة في لقاء الذهاب بباريس.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء بهدفين لهدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أندير هيريرا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أننا صنعنا الفرص في الشوط الأول وكنا جيدين للغاية".

وأضاف "لقد استحوذ فريق سيتي على الكرة كثيرا، وعرفنا أنه في الشوط الثاني لن يكون من السهل الحصول على الكرة كما فعلنا في الشوط الاول، لكنهم لم يصنعوا الكثير من الفرص أيضًا".

وواصل النجم الإسباني "جاء هدفهم الأول من تمريرة عرضية دخلت الشباك، والهدف الثاني بسبب جدارنا الذي انفتح".

وأتم "النتيجة مازالت خسارة 2-1. الآن علينا الذهاب إلى هناك لمحاولة الفوز فليس لدينا ما نخسره".

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع من شهر مايو في ملعب الاتحاد في مانشستر.

وإن نجح سيتي في التأهل فستكون هذه هي أول مرة في تاريخه يصل للنهائي.

وعاقب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي نظيره في باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو على تراجعه ليقلب تأخره في النتيجة إلى انتصار ثمين جدا.

افتتح ماركينيوس أهداف المباراة في الدقيقة 15 برأسية قوية.

وأدرك كيفن دي بروين التعادل لسيتي في الدقيقة 65 من عرضية لم يقابلها أي لاعب وأخطأ حارس سان جيرمان كيلور نافاس في تقديرها.

وسجل رياض محرز هدف فوز سيتي من ركلة حرة مباشرة سددها بيسراه في الدقيقة 71.

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وفي الدقيقة 78 طُرد إدريسا جانا جاي لاعب سان جيرمان بشكل مباشر لتدخله بقوة على قدم إلكاي جوندوجان.