كرة سلة - الزمالك في المجموعة الثالثة من بطولة إفريقيا تحت رعاية NBA

أسفرت قرعة بطولة إفريقيا للأندية والمقامة تحت رعاية NBA لأول مرة عن وقوع الزمالك في المجموعة الثالثة.

ويمثل الزمالك مصر ضمن 12 ناديا مشاركا في النسخة الأولى من البطولة الإفريقية تحت رعاية NBA.

وتقام البطولة في رواندا بمشاركة 12 فريقا إفريقيًا من 26 مباراة داخل فقاعة صحية منعًا لتفشي فيروس كورونا بين المشاركين في الفترة من 16 إلى 30 مايو.

ويقع الزمالك بجوار أندية داون السنغالي والمجمع البترولي الجزائري وفيروفيارو الموزمبيقي.

كرة سلة 🏀 الزمالك في المجموعة الثالثة لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة والمقامة تحت رعاية NBA للمرة الأولى 🏹 البطولة في الفترة من 16 إلى 30 مايو ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة لأفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث لربع النهائي pic.twitter.com/eePgrxEhz6 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 29, 2021

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: الاتحاد المنستيري التونسي - باتريوتس الرواندي - ريفرز هوبرز النيجيري - الشرطة مدغشقر

المجموعة الثانية: جمعية سلا المغربي - بترو دي لواندا الأنجولي - الشرطة المالي - القوات المسلحة والشرطة الكاميروني.

المجموعة الثالثة: الزمالك - المجمع البترولي الجزائري - فيروفيارو الموزمبيقي - داون السنغالي.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي.

ويقام ربع النهائي بنظام خروج المغلوب ثم نصف النهائي وأخيرا المباراة النهائية.