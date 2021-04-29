دي بروين يكشف حديثه مع محرز قبل تنفيذ ركلته الرائعة أمام سان جيرمان

كشف كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي تفاصيل حديثه القصير مع زميله رياض محرز قبل تسجيل الهدف الثمين في مرمى باريس سان جيرمان.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه سان جيرمان يوم الأربعاء بهدفين لهدف في ملعب حديقة الأمراء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال دي بروين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سألني محرز عما إذا كان بإمكاني تسديد الكرة فقلت له إذا كنت تؤمن بنفسك سددها".

وأضاف النجم البلجيكي "أشعر بالثقة في كل لاعبي سيتي وبالفعل نجح محرز في تسجيل الهدف".

وعن لقاء الإياب، أوضح دي بروين "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به إذا أردنا الوصول إلى نهائي هذا الموسم في اسطنبول".

وتابع لاعب تشيلسي السابق "أعتقد أننا سنكون على مستوى هذه المهمة".

وأوضح "نعلم أن مباراة الإياب ستشهد لحظات نعاني فيها، نعلم مدى جودتهم، لذا عليك أن تضع في اعتبارك أنك ستضطر إلى العمل بجد من أجل العبور للنهائي".

وأتم دي بروين "لعبنا بشكل جيد ضدهم في لقاء الذهاب وهذا سيحدث في المباراة الثانية أيضا".

وعاقب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي نظيره في باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو على تراجعه ليقلب تأخره في النتيجة إلى انتصار ثمين جدا.

افتتح ماركينيوس أهداف المباراة في الدقيقة 15 برأسية قوية.

وأدرك كيفن دي بروين التعادل لسيتي في الدقيقة 65 من عرضية لم يقابلها أي لاعب وأخطأ حارس سان جيرمان كيلور نافاس في تقديرها.

وسجل رياض محرز هدف فوز سيتي من ركلة حرة مباشرة سددها بيسراه في الدقيقة 71.

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وفي الدقيقة 78 طُرد إدريسا جانا جاي لاعب سان جيرمان بشكل مباشر لتدخله بقوة على قدم إلكاي جوندوجان.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع من شهر مايو في ملعب الاتحاد في مانشستر.

وإن نجح سيتي في التأهل فستكون هذه هي أول مرة في تاريخه يصل للنهائي.