تقارير: ميلان لن يقيل بيولي

الخميس، 29 أبريل 2021 - 13:52

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

قرر نادي ميلان استمرار ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق حتى لو لم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويتساوى ميلان مع يوفنتوس ونابولي في المركز الثالث بـ 66 نقطة وتتنافس خمس أندية على ثلاثة مراكز مؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة توتوسبورت أن النادي قرر بالفعل استمرار بيولي بغض النظر عن النتائج.

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وأشار التقرير إلى أن بيولي نفسه مقتنع بقدرته على قيادة ميلان إلى دوري أبطال أوروبا.

وينتهي تعاقد بيولي مع ميلان في صيف 2022 ومن المتوقع أن يحترم الطرفان الصفقة.

ميلان يلعب مباراته المقبلة مساء السبت أمام بينيفينتو ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

وتعرض ميلان للخسارة في أخر مباراتين خاضهم أمام ساسولو ولاتسيو مما هبط به من المركز الثاني إلى الخامس بفارق الأهداف عن يوفنتوس ونابولي.

ميلان بيولي
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