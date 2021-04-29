كارباخال يصاب مجددا ويغيب لنهاية الموسم

الخميس، 29 أبريل 2021 - 13:27

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد إصابة مدافعه داني كارباخال واحتمالية حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

اللاعب العائد من الإصابة قبل أيام، خرج مستبدلا من لقاء تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا كارباخال أنه يعاني من إصابة في العضلة الضامة بساقه اليمنى. سيتم رصد تطور حالته".

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وأوضح تقرير جريدة ماركا نقلا عن إذاعة أوندا سيرو أن كارباخال لم يشارك في تدريب ريال مدريد يوم الخميس بسبب إصابة عضلية.

ومن المتوقع أن يغيب البالغ من العمر 29 عاما حتى نهاية الموسم.

وعاد كارباخال للمشاركة هذا الأسبوع بعد ابتعاده لأكثر من شهرين بسبب تمزق عضلي في الفخذ الأيمن.

وعانى المدافع الإسباني من الإصابات كثيرا هذا الموسم، فقد شارك في 15 مباراة فقط.

إصابة كارباخال تعد بمثابة ضربة قوية لكتيبة زين الدين زيدان التي تصارع على لقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا في الأسابيع الأخيرة من الموسم الجاري.

فالفريق يحتل وصافة الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة مع برشلونة الذي يلاقي غرناطة يوم الخميس، وبفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

وفي دوري الأبطال تعادل الملكي على ملعبه مع تشيلسي 1-1 في ذهاب نصف النهائي.

ويلعب الفريقان لقاء الإياب على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأربعاء المقبل.

داني كارباخال ريال مدريد
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