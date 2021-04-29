تقرير: مستقبل ديبالا مع يوفنتوس يعتمد على دوري الأبطال

الخميس، 29 أبريل 2021 - 13:21

كتب : FilGoal

ديبالا يحتفل بهدف يوفنتوس الأول في جنوى

يتوقف مستقبل باولو ديبالا مع فريق يوفنتوس على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

ويعاني يوفنتوس من تراجع النتائج الفترة الأخيرة، إذ يحتل المركز الثالث مع نابولي وميلان بـ 66 نقطة.

وتتنافس خمسة فرق على ثلاثة مراكز في دوري أبطال أوروبا، ويتوقف مستقبل ديبالا مع البيانكونيري على ذلك التأهل.

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وكشفت صحيفة كوريير ديللو سبورت أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا يكمل مسيرة ديبالا مع يوفنتوس.

وانضم ديبالا من باليرمو إلى يوفنتوس في صيف 2015 وينتهي تعاقده مع البيانكونيري في صيف 2022.

وخاض ديبالا 16 مباراة فقط هذا الموسم وكان قد عانى من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس لم يتوصل إلى اتفاق بشأن التجديد مع ديبالا حتى الآن وقد يضطر إلى بيعه في الصيف لتجنب رحيله مجانا الموسم المقبل.

وتزعم الصحيفة الإيطالية أنه إذا فشل يوفنتوس في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا سيضطر إلى بيع ديبالا للمساعدة في ميزانية النادي.

كما يعتمد مستقبل ديبالا على مصير كريستيانو رونالدو أيضا، لكن وفقا للتقرير الإيطالي فاللاعب الأرجنتيني يرغب في الاستمرار.

يوفنتوس باولو ديبالا
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