نيمار: خسرنا معركة والحرب مستمرة

وصف نيمار نجم باريس سان جيرمان سقوط فريقه أمام مانشستر سيتي بخسارة معركة في حرب ستستمر حتى لقاء الإياب.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه سان جيرمان يوم الأربعاء بهدفين لهدف في ملعب حديقة الأمراء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال نيمار في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لقد خسرنا معركة لكن الحرب مستمرة".

وأضاف "أنا أؤمن بقدرات فريقي، أعتقد أنه يمكننا أن نكون أفضل مما كنا عليه لقاء الذهاب".

وأتم "سنلعب لقاء الإياب بـ1% فرصة و99% إيمان".

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع من شهر مايو في ملعب الاتحاد في مانشستر.

وإن نجح سيتي في التأهل فستكون هذه هي أول مرة في تاريخه يصل للنهائي.

وعاقب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي نظيره في باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو على تراجعه ليقلب تأخره في النتيجة إلى انتصار ثمين جدا.

افتتح ماركينيوس أهداف المباراة في الدقيقة 15 برأسية قوية.

وأدرك كيفن دي بروين التعادل لسيتي في الدقيقة 65 من عرضية لم يقابلها أي لاعب وأخطأ حارس سان جيرمان كيلور نافاس في تقديرها.

وسجل رياض محرز هدف فوز سيتي من ركلة حرة مباشرة سددها بيسراه في الدقيقة 71.

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وفي الدقيقة 78 طُرد إدريسا جانا جاي لاعب سان جيرمان بشكل مباشر لتدخله بقوة على قدم إلكاي جوندوجان.