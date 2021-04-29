فلورينزي: قادرون على إسقاط سيتي في مانشستر

يؤمن أليساندرو فلورينزي لاعب باريس سان جيرمان بقدرة فريقه على إسقاط مانشستر سيتي في ملعبه والعبور لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر فريقه في لقاء ذهاب نصف النهائي.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه سان جيرمان يوم الأربعاء بهدفين لهدف في ملعب حديقة الأمراء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فلورينزي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية في الشوط الأول".

وأضاف "في الشوط الثاني، كان لديهم الحظ في كرتين غريبتين، تمريرة عرضية وتسديدة مرت بين أجساد لاعبينا في الحائط".

وأردف المدافع الإيطالي "مثل هذه المباريات الصعبة تلعب على تفاصيل قليلة".

وأتم "علينا أن نؤمن بإمكانياتنا لأننا جيدون بما يكفي للحصول على النتيجة التي نحتاجها في مانشستر".

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في ملعب الاتحاد بمانشستر.

وإن نجح سيتي في التأهل فستكون هذه هي أول مرة في تاريخه يصل للنهائي.













































وعاقب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي نظيره في باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو على تراجعه ليقلب تأخره في النتيجة إلى انتصار ثمين جدا.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه باريس سان جيرمان الأربعاء في ملعب حديقة الأمراء بهدفين لهدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

افتتح ماركينيوس أهداف المباراة في الدقيقة 15 برأسية قوية.

وأدرك كيفن دي بروين التعادل لسيتي في الدقيقة 65 من عرضية لم يقابلها أي لاعب وأخطأ حارس سان جيرمان كيلور نافاس في تقديرها.

وسجل رياض محرز هدف فوز سيتي من ركلة حرة مباشرة سددها بيسراه في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 78 طُرد إدريسا جانا جاي لاعب سان جيرمان بشكل مباشر لتدخله بقوة على قدم إلكاي جوندوجان.

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