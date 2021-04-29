الشرقية لـ في الجول: نواجه أزمة مادية ونطلب دعم الجميع

يتعرض نادي الشرقية لأزمة مالية خلال استعداد الفريق لاستئناف منافسات القسم الثالث بعد نهاية شهر رمضان.

وكشف محمد إسماعيل المدير الفني للشرقية لـ FilGoal.com: "الفريق يعاني ماديا خلال استعداده لاستئناف المنافسات".

وأوضح "الفريق لم يحصل على راتب لمدة 4 أشهر للاعبين القدامى وشهرين للاعبين الجدد".

وتابع "كما لم يحصلوا على 7 مكافآت بعد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي برئاسة محمود كامل".

وشدد المدير الفني للشرقية "التأخر في صرف مستحقات اللاعبين يؤثر على مسيرة الفريق".

ويتبقى 4 مباريات فقط لفريق الشرقية في القسم الثالث تقام بعد نهاية شهر رمضان.

وأضاف محمد إسماعيل "نتمنى مساندة المحافظة ووزارة الشباب والرياضة ورجال الأعمال ونواب محافظة الشرقية لأن النادي كيان كبير".

واختتم تصريحاته "ذلك الكيان يستحق التواجد في الدوري الممتاز وليس القسم الثالث".

ويتصدر الشرقية المجموعة العاشرة بالتساوي في النقاط مع بلبيس برصيد 52 نقطة.