الشرقية لـ في الجول: نواجه أزمة مادية ونطلب دعم الجميع

الخميس، 29 أبريل 2021 - 12:06

كتب : رضا السنباطي

فريق الشرقية

يتعرض نادي الشرقية لأزمة مالية خلال استعداد الفريق لاستئناف منافسات القسم الثالث بعد نهاية شهر رمضان.

وكشف محمد إسماعيل المدير الفني للشرقية لـ FilGoal.com: "الفريق يعاني ماديا خلال استعداده لاستئناف المنافسات".

وأوضح "الفريق لم يحصل على راتب لمدة 4 أشهر للاعبين القدامى وشهرين للاعبين الجدد".

أخبار متعلقة
قائمة الزمالك – عودة حازم وفتوح.. وأحمد نادر السيد حارسا ثانيا ضد المقاولون دي بروين: حالفني الحظ ضد سان جيرمان.. هكذا تحسنا في الشوط الثاني نبيه: الإرهاق سبب تراجع الزمالك في الشوط الثاني طولان: بداية مباراة الأهلي لم أتوقعها.. وكنا الأفضل في الشوط الثاني

وتابع "كما لم يحصلوا على 7 مكافآت بعد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي برئاسة محمود كامل".

وشدد المدير الفني للشرقية "التأخر في صرف مستحقات اللاعبين يؤثر على مسيرة الفريق".

ويتبقى 4 مباريات فقط لفريق الشرقية في القسم الثالث تقام بعد نهاية شهر رمضان.

وأضاف محمد إسماعيل "نتمنى مساندة المحافظة ووزارة الشباب والرياضة ورجال الأعمال ونواب محافظة الشرقية لأن النادي كيان كبير".

واختتم تصريحاته "ذلك الكيان يستحق التواجد في الدوري الممتاز وليس القسم الثالث".

ويتصدر الشرقية المجموعة العاشرة بالتساوي في النقاط مع بلبيس برصيد 52 نقطة.

الشرقية الدرجة الثالثة
نرشح لكم
أخر الأخبار
نيمار: خسرنا معركة والحرب مستمرة 20 دقيقة | أوروبا
فلورينزي: قادرون على إسقاط سيتي في مانشستر ساعة | أوروبا
الشرقية لـ في الجول: نواجه أزمة مادية ونطلب دعم الجميع ساعة | مصر
سلبية "رابيد تيست" لـ البنك الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
الزمالك: في الأغلب سيتم إلغاء عقوبة إمام عاشور وننتظر الرد النهائي ساعة | الدوري المصري
جيسي مارسش يخلف ناجلزمان في لايبزيج ساعة | الدوري الألماني
كرة يد - شهد الشواربي لـ في الجول: تعاهدنا على استعادة الثنائية هذا الموسم.. وأحلم بلقب قاري 2 ساعة | رياضات أخرى
كشاف المواهب - The Scout يكشف عن موهبة مصرية في الدنمارك وموقفه من منتخب الفراعنة 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك