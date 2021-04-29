الزمالك: في الأغلب سيتم إلغاء عقوبة إمام عاشور وننتظر الرد النهائي

كشف عمرو الدردير المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك أن عقوبة إيقاف إمام عاشور سيتم إلغائها على الأغلب وينتظر النادي القرار النهائي.

إمام عاشور النادي : الزمالك الزمالك

وكانت لجنة الانضباط قد عاقبت إمام عاشور بالإيقاف لمدة 12مباراة بسبب فيديو يهاجم فيه رموز الأهلي السابقين عقب مواجهة فريق الشباب.

وقال عمرو الدرير عبر قناة الزمالك: "إيقاف إمام عاشور تحول إلى لجنة التظلمات".

وأوضح "تم إبلاغنا أن الأمر سيتم حسمه بشكل نهائي خلال 10 أيام وقد تخطينا تلك المدة حتى الآن".

وكشف المتحدث الرسمي للزمالك "أحمد مجاهد أبلغنا أن لجنة التظلمات إما أن تلغي قرار لجنة الانضباط أو تؤكده لكن لن يحدث تقليص للعقوبة".

وأضاف "في الأغلب سيتم إلغاء عقوبة إمام عاشور، لم يلعب 4 مباريات مع الفريق الأول حتى الآن ونرى أنها عقوبة كبيرة جدا".

وعن سبب تأخر إلغاء العقوبة قال: "قيل أن سكرتير لجنة التظلمات مصاب بفيروس كورونا وهذا سبب عدم متابعة عادل الشوربجي رئيس اللجنة للمستندات".

واختتم تصريحاته "ننتظر الرد النهائي في القضية وتحديد موقف إمام عاشور".